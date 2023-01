El Suplente, del éxito en Netflix Argentina llega a los cines en México

“¿Alguien puede decirme para qué sirve la literatura?” Con esta pregunta Lucio da inicio a su primera clase en una escuela en una de las zonas marginales del barrio porteño de Avellaneda, a donde ha llegado como maestro suplente. Todo, tras haber perdido el concurso por una mejor plaza en la Universidad de Buenos Aires y la difícil decisión de acompañar a su padre, un viejo líder social bastante enfermo. Acostumbrado al mundo académico e intelectual, él reconoce que no quiere estar ahí, frente a esos alumnos que no muestran un mínimo de interés, pero que con los que coincide en una cosa: “La literatura no sirve para nada”.

Así comienza la nueva película del director argentino Diego Lerman, El suplente, que se estrena en los cines mexicanos, luego de su exitoso lanzamiento en Argentina, donde esta semana se posicionó como la película más vista en Netflix en aquella región.

Se trata de un filme que reconoce a la figura de muchos maestros como parte de fundamental de desarrollo social, no sólo por su labor en las aulas, sino por su vocación humanista y el interés por el bienestar de sus alumnos. Y si bien es un tema que ha sido abordado por varias películas, la propuesta de Lerman es una visión mucho más cercana a la realidad cotidiana de Latinoamérica, llena de desigualdad, rodeada por la violencia del narcotráfico y acosada por intereses políticos.

EDUCACIÓN, UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

“Hay ciertos sectores del ámbito intelectual y universitario que se mantiene un poco disociado con el contexto que los rodea, que está en su propia lógica. Esta película es una puesta en crisis del intelectual y el maestro. A mí lo que me interesa es desacomodar ciertos lugares de seguridad o ciertas premisas al statu quo, más que decir lo que hay que hacer. ¿Cuál es la salida? No lo sé, pero lo que sí sé es que la educación brinda oportunidades de transformación social”, explica Diego Lerman en entrevista con El Sol de México.

En este sentido, el director se expresa por algunos de los efectos que ha tenido esta nueva producción, más allá de sólo los números alcanzados en reproducciones y asistencias en cines argentinos.

“Algo que celebro un montón de lo que ha sucedido con esta película es que en Argentina la comunidad educativa la abrazó, la hizo propia, dieron charlas y programaciones. En general ellos sintieron que era necesaria, porque no había películas que hablaran de esa cotidianidad, de ese implicarse de algunos docentes que tienen una fe casi religiosa en la educación”, relata el director.

Lerman explica que para la realización de esta cinta tuvo que realizar un extenso trabajo de investigación, en el que revisó cuantos libros sobre educación se le cruzaban. Pero más que eso, él se enfocó en el trabajo de campo en el que entrevistó a varios habitantes de los barrios, quienes le brindaron anécdotas y maneras de vivir que se ven representadas en la película.

EDUCACIÓN Y NARCOTRÁFICO

Como reflexiones de todo este trabajo de investigación Lerman habla sobre su percepción de la educación de América Latina: “Desde mi punto de vista sí hay un déficit de educación que se acentúa cada vez más. Aunque valoro mucho que en Argentina sea pública y gratuita, cosa que no es así en todos los países latinoamericanos, cuyos estudiantes vienen a mi país a estudiar la universidad por eso.

“Pero sí es cierto que están desfinanciadas y los maestros no son bien pagados. Sobre todo la franja de la educación secundaria es muy sensible, con muchas escuelas que dependen de la voluntad de los docentes, a los que quiero visibilizar”.

En cuanto al contexto violento y de narcotráfico que se encuentra en Argentina actualmente, el director piensa que se trata de un tema demasiado complejo al grado de que pareciese que hay un tipo de “Estado paralelo”, lleno de contradicciones, elementos que se ven representados en dos de los personajes con cierto poder en a lo largo de la cinta.

“Lo que yo vi es que es mucho más que sólo gente que vende droga y que quiere hacer mal. Ellos de golpe quieren hacer obras, de golpe hacen intercambios y forman parte de una economía. Mientras que en un sistema más amplio, lo digo desde mi punto personal, creo que si existe el narco hasta ahora es porque se deja existir, hay muchos poderes reinantes que les conviene todo esto. Yo sé que en México el tema del narcotráfico es un tema que lo viven de una manera muy descarnada, pero este se encuentra en toda América Latina”, finaliza el cineasta.