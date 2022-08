DJ Slushii celebra el verano con música extravagante

Para el DJ Slushii innovar con su música es la mejor manera de regresar el cariño que sus fans le brindan. Por ello, los llenará de nuevos temas cada semana, hasta el 23 de septiembre, por medio de un proyecto titulado A Slushii Summer, con el cual experimentó nuevos sonidos. Esta campaña única contará con una nueva pista original de Slushii lanzada cada viernes de este verano, que culminará con un álbum de 15 pistas.

“Fue muy simple, son muchas de mis canciones que no había podido lanzar, y finalmente las pude estrenar y entregarlas a todo el mundo", señaló en entrevista sobre el proyecto para el influyente sello de música electrónica Dim Mak.

El músico considera que entre más rara sea una fusión de géneros es más interesante, por lo que no teme mezclar estilos, sin importar qué tan diferente suenen. "Soy fan de hacer fusión de todos, tal vez dance y metal, o pop y jazz, me gusta lo extravagante.

"Para mí se trata de experimentar y divertirme. Si todas las canciones son iguales, no me divierto ni intento cosas nuevas, no tiene caso lanzar lo mismo una y otra vez, así que en mis futuros temas hay sonidos raros y experimentales".

Hasta el momento, cuenta con un repertorio de alrededor de cien temas creados por él, cada uno con un toque diferente. Aunque es una cifra grande para un artista tan joven, asegura que es producto de su gran habilidad para componer.

"Mi velocidad para trabajar es muy ágil, tenemos quizá 30 o 40 canciones terminadas, y listas para lanzarse. Con mi antigua compañía estaba en pausa, esperando lanzarla, y me acerqué a Steve Aoki y Dim Mak, y ellos me han dado un reto de terminar toda esta música, ha sido una experiencia divertida", finalizó.

Considerado por DJ´s como Tiesto, Steve Aoki y Skrillex como su relevo, DJ Slushii comenzó en 2019 con la canción, Never Let You Go junto a la estrella del pop latino Sofía Reyes.