Danny Ocean rinde tributo a su natal Venezuela a través de su música

Danny Ocean se encuentra en proceso de creación de nueva música, con la que busca seguir conquistando al público que lo descubrió con el hit Me rehúso en 2016, el cual actualmente suma más de mil 742 millones de vistas en YouTube.

En entrevista con El Sol de México, el cantante confesó que al ser parte de la generación que le tocó emigrar de su natal Venezuela, trata de aprovechar su trabajo para mantenerse cerca de sus raíces.

Puede interesarte: El reguetón es para perrear: Bellakath cuestiona a quienes critican el género

"Me mantengo conectado honrando al país, en mis canciones hay muchas palabras venezolanas que uso y mucho contexto. Mi trabajo también es dar a conocer culturalmente de dónde soy, aunque tampoco es algo pensado ni la finalidad de esto. Así le voy lanzando un guiño de vez en cuando", comentó.

Danny comenzó su carrera en 2009 con un canal de YouTube donde subía temas de rap y hip-hop, y cinco años más tarde lanzó sus dos primeros EP titulados Paracaídas (en 2014) y U-YE (en 2015).

En 2016 fue cuando le llegó la fama con el ya mencionado éxito, que lo colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad en Latinoamérica y Estados Unidos (incluidas Billboard, Monitor Latino y AMPROFON), y le valió una serie de nominaciones a galardones como los MTV Miaw, los Premios Telehit y los Kid´s Choice Awards de México y Colombia.

Con este ascenso tan rápido a la fama, el cantante reconoce que ha sido mucha información, la que tuvo que manejar de un momento a otro. “He tenido que aprender mucho a escuchar, pero sin duda es lo que siempre he querido en mi vida y he tratado de llevarlo con la mayor calma posible, sin volverme tan loco. Pero es difícil que suceda esto y no tengas la posibilidad de reencontrarte con tu país y tú gente”.

Sus metas para el año entrante comprenden en gran medida seguir creando nueva música, y espera algún día colaborar con Alejandro Sanz, con quien considera “vibra” en la misma sintonía musical.

“Hemos estado constantemente reinventándonos, y estamos en esta etapa donde pensamos a dónde vamos ahora. Pero el silencio es parte de la música, estamos en esa etapa de pensar y escuchar qué queremos hacer, cómo lo vamos a plasmar”, dijo.

Le canta al amor

Actualmente, Danny se encuentra trabajando en una colaboración con la plataforma de citas Tinder, con la cual lanzará un tema inspirado en la historia de una mexicana y un estadounidense que se conocieron en Puerto Vallarta.

El cantante venezolano dedicó unas palabras para sus fans. Foto: Cuartoscuro

“Quería que fuese una historia narrada en general, para que también las otras personas puedan sentirse identificadas. Lo que más me llamó la atención fue esa relación entre el español y el inglés. El reto era cómo hacer que la gente se identificara”, apunta al respecto.

Él tiene una relación muy cercana con la ya mencionada aplicación, pues Me rehúso fue un regalo de San Valentín para una chica que conoció ahí. Aunque actualmente ya no cuenta con un perfil propio en la App, está consciente del gran papel que juega la tecnología en las relaciones actualmente.

“El amor es igual, sólo que han cambiado los canales. Es el futuro, esos amores digitales son el mañana, hoy en día hay ese miedo de conocer al otro en persona, los individuos viven muchas inseguridades, y tal vez prefieren estar en un ambiente controlado que es la pantalla, controlar lo que uno dice, las fotos que manda, el ángulo del video. Pero el amor siempre ha sido igual, desde que empezó”, finalizó.

Lamenta la violencia

Al ser cuestionado sobre la balacera que ocurrió en noviembre, tras su presentación en la Plaza Monumental de Morelia, el cantante no descarta volverse a presentar en dicha ciudad, pues opina que lo sucedido no se relaciona con el público que acude a sus conciertos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, reconoce que fue un episodio que lo dejó en shock, especialmente después de pasar una velada donde predica cosas positivas. "Me puse a pensar que nosotros en el show predicamos amor y que sucedan este tipo de cosas después es impactante para todos nosotros, te cuestionas porque aquí tratamos de llevar luz ".

"Me bajoneó mucho porque sucedió en Morelia, primero que nada porque nunca habíamos vivido esto y fue algo que sucedió afuera del recinto, y obviamente pega porque había gente que estaba ahí por el proyecto, y también una parte de ese sentimiento de corresponsabilidad por ese lado", finalizó.