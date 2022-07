Cuestionario Proust: Nadia

La intérprete mexicana se dio a conocer hace dos décadas en el popular programa “La Academia”, construyendo desde entonces una carrera en la que ha destacado como conductora y grabado nueve discos, además de obtener una nominación a los Grammy Awards en la categoría “Best Regional Mexican Album”. Algunas de sus canciones más populares son “Esta libertad”, “Mátalos” y su sencillo más reciente, titulado "Él te ama".

¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy amorosa y muy cariñosa

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Cuando estemos en la presencia del señor sin lágrimas, sin dolor y sin injusticia

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

No me gusta que soy muy perfeccionista y tengo una voz interna que es muy exigente conmigo misma y todo el tiempo me está mostrando mis errores; no me gusta porque llega a ser tortuoso

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Personas que ven a otras personas por debajo

¿Tu gran miedo?

Son las arañas, odio las arañas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz, plena y exitosa

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me encanta, me recontra fascina la pedrería del vestuario

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

No creo que exista una virtud sobrevalorada porque yo creo que las virtudes son un regalo de Dios

¿La persona viva a la que más admiras?

A mis padres

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

________





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Gloria a Dios, Dios es bueno

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Nunca recurro a la mentira, pero de vez en cuando se me sale una que otra

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Me encanta un hombre que ame a Dios y con sentido común

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Trabajadora, previsiva, afectuosa, cariñosa

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Jesucristo es el gran amor de mi vida para siempre y por siempre





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Hoy por hoy soy la mujer más feliz de este planeta, desde que Dios entró en mi corazón

¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar muchos instrumentos

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi rodillita

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Profesionalmente hablando, representar a México en los Grammy Awards

¿Dónde te gustaría vivir?

Me gusta mucho donde vivo, aquí en la Ciudad de México, pero si fuera otro lugar pues me gustaría Oaxaca

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Benito Juárez. Además de ser mi paisano, su lema me encanta

¿Tu pasatiempo favorito?

Pintar o leer

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Creo que todos los seres humanos nada más tenemos esta vida y se acabó

¿Cómo te gustaría morir?

Rápido y sin dolor

¿Tienes un lema?

“Busca la paz y síguela”.

