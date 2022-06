Cuestionario Proust Paty Cantú

Tras su paso por el dueto LU, inició su carrera solista en 2009, con el disco Me Quedo Sola. Nominada a dos Premios Oye! y ganadora de un premio MTV, en 2010 lanzó el disco Afortunadamente No Eres Tú, y en 2013 Corazón Bipolar, además de un disco en vivo titulado Drama Queen. Aparte de haber colaborado con música para bandas sonoras y compartido escenario con artistas como Andrea Bocelli, se ha presentado en países como Ecuador, Guatemala, Argentina y España. Su nuevo sencillo se llama “Bailo sola”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy observadora. Y eso me lleva a aprender mucho, localizar oportunidades, empatizar y aprender





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Salud, familia, amor, conciencia del presente, capacidad de agradecimiento y experiencias compartidas. Como la música. La felicidad de los que amo y me aman





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Mi perfeccionismo. Aunque muchas veces me ayuda a crecer, muchas no me deja terminar de disfrutar. Me vuelvo tan crítica de mí que no me paso una sola. Pero estoy aprendiendo a vivirlo de forma distinta





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La hipocresía. Me gusta que la gente se muestre como es. La pretensión me hace desconfiar y alejarme





¿Tu gran miedo?

La distancia. A veces paso mucho tiempo lejos de mi familia o de mi gente y siento que si no inviertes tiempo de calidad en los que quieres puedes llegar a toparte con arrepentimientos





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Emoción y expectativa. Estoy completamente abierta a fluir y dejarme sorprender por la vida





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Querer siempre hacer o vestir con algo que el general de los estatutos de belleza rechace. Pelo corto, pelo rosa, orejas de gato, hacer pop. Hacer pop y combinarlo con rap. Hablar sobre temas que un artista pop no habla en público





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Mi perfeccionismo. Por lo mismo. Me echan porras, pero me exijo demasiado. Hasta los demos los quiero entregar prácticamente producidos y listos para salir a Spotify. No me gusta enseñar nada a medias. O mi transparencia. Aparentemente no tengo filtro y se me nota demasiado si estoy bien o mal. No sé fingir ni ser políticamente correcta





¿La persona viva a la que más admiras?

Suena trillado pero a mis papás. Y de músicos a Shakira, Lady Gaga, Mon, Ximena… Colegas mujeres trabajadoras y creativas. Valientes de ser ellas mismas. Aunque algunas sean mis amigas y a otras no las conozca, a todas las admiro y respeto





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los líderes de los países comunistas dónde matan a su propia población y los tienen prisioneros de sus ambiciones. La gente que trata a otra gente con desprecio y sin empatía





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Últimamente “baila como bailas cuando nadie te ve, libre de ser”. No uses los espejos de los demás para entender quién eres. Confía en ti. Aquí estoy. Y te amo





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Trato de no hacerlo, pero si lo hago suele ser una mentira blanca





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La lealtad y la capacidad de compartirse y disfrutar lo pequeño, lo habitual y lo nuevo. El sentido del humor. Que sepa cosas distintas a las que sé yo. Así nos enseñamos cosas y no nos aburrimos





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La capacidad de tomar tu fuerza y compartir la suya. Honestidad y generosidad para hacernos más poderosas y cómplices





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi madre. La música. Mis fans. Mi novio





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En navidades con mi familia. De niña. Hoy





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría ser mejor instrumentista. Para contar chistes. Soy malísima. Se me cae la broma a la mitad





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Sería más paciente





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Mi independencia emocional y profesional. Y lo que he podido hacer para abrir puertas para otros desde las organizaciones en las que trabajo hoy





¿Dónde te gustaría vivir?

En Guadalajara





¿Cuál es tu bien más preciado?

¿Material? mi casa. De la vida, mi familia. Mi salud





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

George Harrison





¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar podcast de terror





¿Cómo te gustaría morir?

De 95 años, dormida, contenta de haber amado y ser amada y con mi mente y memorias intactas





¿Tiene un lema?

Vivir y dejar vivir. Ser y dejar ser. Las cosas que más importan no son cosas. No te etiquetes ni etiquetes a los demás por su identidad o sus preferencias. Defínete en cómo y cuánto amas y cómo tratas a los demás.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Gossip

Mundo