Confirman a Luis Daniel Velázquez, "La voz de Luis Miguel" en la FENAPO

Luis Daniel Velázquez, mejor conocido como “la voz de Luis Miguel”, estará presente en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, así lo dio a conocer el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, quien durante la visita del interprete, estuvo acompañado por Julión Álvarez.

El joven de 19 años de edad y que cuenta con discapacidad visual fue respaldado por Gallardo y Álvarez para impulsar su carrera dentro de la música; esto tras la visita realizada a las oficinas del gobernador de San Luis Potosí, entonado junto al cantante chiapaneco la canción “El amor de su vida”

Enseguida, el Gobernador Gallardo Cardona le propuso a Luis Daniel ser uno de los artistas potosinos que estarán presente en el Teatro del Pueblo de la próxima edición de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El talento del joven potosino, quien canta en las diferentes calles del Centro Histórico causó furor en las redes sociales y se ha hecho de admiradores que reconocen la calidad de voz con las que interpreta los temas de "el Sol de México", pues la canción con la que se viralizó fue "Hoy huele a ti", uno de las más complejas, de acuerdo con fans de Luis Miguel.

El joven agradeció el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo por invitarlo a ser parte de la Fenapo 2023 y también se mostró emocionado por convivir con Julión, “es el primer artista que conozco en persona y el primero que me acompaña en una canción, es algo increíble, no me lo esperaba”.