Cuidado con las difamaciones: Enrique Iglesias revela que concierto en SLP nunca estuvo confirmado

Enrique Iglesias dio a conocer a través de sus redes sociales que los motivos por los que se canceló su show en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), no se debe a problemas de salud del artista, sino a que la empresa que realizó la invitación, la retiró.

Este lunes, a través del Twitter oficial del cantante, se compartió el siguiente mensaje a sus seguidores: “Se ha comunicado falsamente que Enrique canceló un show en San Luis Potosí y que sigue enfermo. Cuidado con las difamaciones”.

En la publicación en redes sociales expuso que nunca hubo un contrato y que fue la agencia Seitrack que hizo la propuesta al artista de participar en la feria, quien retiró la propuesta la semana pasada:

“El señor Ricardo Gallardo, a quien no tenemos el gusto de conocer, tuvo a bien anunciar el concierto en abril sin contrato ni confirmación y el pasado viernes dijo que se cancelaba porque Enrique sigue enfermo. Falso. El señor está mal informado. Nunca hubo contrato y Seitrack, agencia que nos hizo la propuesta, la retiró la semana pasada porque “los organizadores no podrán cumplir con los requerimientos”. Recuerden que ningún evento está confirmado hasta que no lo anunciamos en las redes de Enrique. Nos da gusto informarles que Enrique está recuperado al 100% y listo para sus próximos conciertos en Albania y Rumania a fin de mes http://enriqueiglesias.com - Team Enrique” expuso en su cuenta oficial de Twitter.

Fue el pasado 16 de junio que el gobernador Ricardo Gallardo, a través de una transmisión en vivo dio a conocer que el cantante había cancelado su show por motivos de salud, a los que el cantante respondió que se encuentra en perfecto estado y recuperado al 100 por ciento.

“Tengo una mala noticia, entre comillas, porque vienen muchas sorpresas más; ya tuvimos la confirmación de la cancelación del concierto de Enrique Iglesias, ahí por un tema que ustedes lo han visto, ha estado un poco mal, se ha sentido mal y también un tema de logística, no se va a poder llevar a cabo el concierto de Enrique Iglesias, quedó cancelado Enrique Iglesias, pero tenemos muchas sorpresas más en la feria, muchos artistas más que están confirmando su asistencia en la Fenapo 2023 que va a ser la mejor del país”, dijo en su transmisión en vivo el gobernador.

Por ello, en las redes del cantante se señala directamente al mandatario estatal por informar que la cancelación era debido a motivos de salud, cuando no fue así.