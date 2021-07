Con De Noche, Yordi Rosado logra su independencia

Después de "muchos años de trabajo", (casi la mitad de su vida), Yordi Rosado, quien fue productor de Otro rollo, el gran éxito de Adal Ramones, se acerca a su sueño de conducir un late show con su recién estrenada revista nocturna en Unicable.

"Siempre he querido hacer un late night, de alguna manera hemos hecho algunos híbridos, cuando hicimos Está cañón, evidentemente con Otro rollo, que ahí no era y el titular, pero este programa de revista nocturna nos vamos acercando", dice en entrevista con El Sol de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De noche con Yordi Rosado se transmite los lunes a las 21:30 horas y es un triunfo más de quien lleva casi 25 años en el entretenimiento, como productor, conferencista, escritor, conductor y, más recientemente, como entrevistador. En su nuevo proyecto reúne las cualidades de cada ámbito que ha experimentado.

Sus primeras apariciones frente a cámara fueron desde Otro rollo, con su sección de reportajes. "Ahí me di cuenta que era conductor, aunque antes de eso, me empezaron a llamar para conducir eventos privados y me gustaba mucho, sentía eso en el estómago que siente la gente cuando está contenta haciendo algo. En la tele puede ser un poco más frío, porque tienes que encontrar la manera de hacerlo divertido y con un compañero como fue en un principio Adal, pues fue muy padre poder compartir y me sirvió para aprender; ya luego lo he hecho en mi propio estilo", recuerda el también conductor de Está cañón y La última y nos vamos.

Presente en prácticamente todos los medios, pues además de la televisión, conduce un programa de radio, tiene un podcast con Martha Higareda y su propio canal de YouTube, donde sigue presentando las entrevistas con el perfil de La última y nos vamos, que tuvo una temporada en Unicable, reconoce que apenas le queda tiempo para hacer algo de vida familiar. Pero está dispuesto a aprovechar esta buena racha, "a veces se dejan venir muchos proyectos y hay que aguantar", dice.

Así como se empezó a preparar para la conducción desde que era productor, escribió su primer libro dedicado a los adolescentes cuando nació su primer hijo y a dar conferencias en formatos que hoy fácilmente se pueden llevar al streaming. Y con todo, asegura que no hay secreto para encajar. "Afortunadamente en muchas cosas nos va bien, pero creo que una de las grandes ventajas es que somos un gran equipo, todo mundo es creativo, ahorita por ejemplo con tanto trabajo, hay cosas que están delegadas y de todas las personas del equipo tengo mucho que aprender, todos saben hacer cosas que yo no sé hacer y así es como crecemos".

Yordi se reconoce como un hombre curioso, a quien le gusta conocer a las personas y de ahí su interés por las entrevistas. "Es una curiosidad natural, me gusta la gente y no me gusta dañar o lastimar a nadie, fue una fortuna juntar esa curiosidad que tengo, con el tono de no ser agresivo, porque tanto al público como a los artistas les ha gustado, ahora son ellos los que me están pidiendo contar su historia".

Su máxima enseñanza al desarrollarse en distintos medios durante más de 25 años, concluye, "es que el público se está moviendo todo el tiempo, no puedes pensar que ya te la sabes, tienes que escuchar a todos, los jóvenes tienen mucho que les puedes aprender, porque en este medio tienes que estar abierto".