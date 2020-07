Charlie Rodd presenta “Soñar Contigo Dream With Me” junto a la estadounidense Baker Grace, el cual antecede la salida de su álbum “Mundo de Dos” el 12 de junio. El vocalista nos concedió una entrevista telefónica en la cual nos comparte sus nuevos proyectos.

No explicó que su amor por la música comenzó desde que estaba pequeño, entre los 7 u 8 años porque su abuela paterna tocaba el piano, fue así como el artista se pudo adentrar en el mundo de la música, pasando después al área de composición, donde tomó clases de guitarra eléctrica y de canto, aprendió a sacar algunas canciones de oído y también se dedicaba a escuchar música de manera que pudiera entenderla a profundidad; nos cuenta que para él fue así como se fue formando poco a poco y pudo descubrir su propio estilo, la forma en que canta y escribe, hasta la manera en la que crea las bases de sus canciones.

Para el cantante llegar hasta donde está, siempre ha formado parte del sueño y después de pasar por muchos estilos, bandas y situaciones, ser cantautor par él ha sido lo máximo ya que el camino que ha recorrido le ha ayudado a descubrir su propio estilo y ha conseguido llegar al público de manera única sin dejar de lado a grandes bandas y cantantes que lo inspiraron a lo largo de su trayecto como lo fue Coldplay .

En su nuevo material, realizó una colaboración con la artista estadounidense Baker Grace, en el cual nos presentó su nueva versión de “Soñar Contigo- Dream With You”, ahora que lanzó su nuevo álbum “Mundo de Dos”.

El vocalista nos platicó como fue que decidió colaborar con Baker, “Escuché una canción de ella y me gustó mucho su timbre de voz, su estilo y sus tonos, me hizo click y me recordó a mi canción de soñar contigo así decidí mandarle un mensaje preguntándole si quería hacer algo en conjunto. Le pasé la canción para ver si le gustaba y a los dos o tres días ya me había mandado varios tracks para trabajarlos en Monterrey”. Por lo cual para el todo se dio de manera muy natural.

También nos platicó que trabajar con Grace fue increíble, el artista buscaba que el resultado fuera una especie de conversación entre ella y el y sí se logró. Baker se adueñó de la canción, para el fue algo importante que ella no se sintiera como una invitada si no que sintiera que la canción también era suya; alego “me gustó muchísimo el resultado”.

Por el momento el cantautor está trabajando en nuevo material y preparando nuevas sorpresas para sus fans, nos comentó que quizá para final de año pueda preparar una presentación.

Te puede interesar esta nota: Karol G da positivo a Covid-19 en prueba que se hizo junto a Anuel