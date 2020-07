Confirman muerte de Naya Rivera tras identificar cuerpo hallado en el lago

La Policía del Condado de Ventura, California confirmó hoy la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

Un portavoz de las autoridades confirmó en una rueda de prenda que el cuerpo localizado este mañana corresponde a la actriz "según la ubicación donde se encontró, las características físicas la vestimenta y la condición física".

"Estamos bastante seguros de que el cuerpo que encontramos es el de Naya Rivera", dijo el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub.

Foto: Twitter @VENTURASHERIFF

Al parecer, Rivera estaba cerca de la superficie y sin chaleco salvavidas, por lo que se descartan indicios de un acto criminal.

La hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

El cuerpo fue enviado a medicina forense para una autopsia completa y confirmar su identidad a partir de registros dentales. Dicho examen descartó homicidio o suicidio.

La masiva búsqueda con buzos, botes y helicópteros comenzó hace seis días, luego de su desaparición el miércoles de tarde, cuando su hijo fue encontrado solo dentro del bote que se encontraba en el lago.

Foto: Twitter @VENTURASHERIFF

El niño dijo más tarde a los investigadores que su madre le había ayudado a subir a la embarcación antes de que "mirara hacia atrás y la viera desaparecer bajo la superficie del agua", dijo el sheriff.

Accidente fatal

Ayub destacó las fuertes corrientes del lago como posible causa del accidente fatal.

"La idea tal vez era que el bote comenzó a irse a la deriva -no estaba anclado- y que ella reunió suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse", dijo.

Foto: Twitter @VENTURASHERIFF

El lago, ubicado a una hora al noroeste de Los Ángeles, fue cerrado al público desde entonces, y unos 100 efectivos, incluidos de la Guardia Costera y rescatistas de condados vecinos, participaron en la búsqueda, que se basó en el estudio de imágenes de videollamadas que hizo Rivera desde el barco antes de su desaparición así como las entrevistas con su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Always bringing the 🌞 Una publicación compartida por Naya Rivera (@nayarivera) el 11 de Mar de 2020 a las 1:02 PDT

"Creemos que estaba atrapada entre los arbustos del lecho del lago" antes de flotar a la superficie debido a la descomposición natural", dijo Ayub.

Con menos de 30 cm de visibilidad bajo el agua en plena luz del día, la operación fue un "complejo esfuerzo" que incluso requirió el uso de equipo submarino.

2/2 Here’s an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru. pic.twitter.com/YGNNUdmPQ4 — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020

La tragedia regresa a Glee

Rivera fue conocida por su papel como la porrista de secundaria Santana López en la serie musical "Glee", personaje que interpretó durante seis temporadas.

El elenco de la serie musical, que terminó en 2015, ha sido golpeado por la tragedia antes.

Foto: Fox

En 2018, el actor Mark Salling, que en "Glee" interpretaba a Puck, se quitó la vida antes de ser condenado por posesión de pornografía infantil.

Otro actor del elenco de la serie, el canadiense Cory Monteith, murió en julio de 2013 por una sobredosis de drogas y alcohol.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast