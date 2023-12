Rosario Flores contagia su esencia gitana con concierto en La Maraka

Después de más de un año de haberse presentado en la Ciudad de México, la cantante española Rosario Flores regresará a la capital mexicana con la ilusión de repetir la conquista de su público con su esencia gitana.

“Hay gente que me está esperando, ya tuve una noche en La Maraka y la verdad es que la gente me recibió con muchísimo cariño y no me olvido. Voy para allá a hacer un show maravilloso y a tener una noche de magia como las que a mí me gustan”, comentó la artista española en entrevista.

“Al público mexicano siempre lo he sentido muy calientito y pasional, me quedé muy sorprendida porque estaban cantando mis canciones de antes y de ahora. Para mí fue muy emotivo, una noche que recuerdo con mucho cariño”, dijo sobre su primera presentación en el salón de baile.

Hace algunas semanas Rosario celebró su cumpleaños número 60 en una fiesta festejada en su país. “Me parece un sueño maravilloso, me siento muy agradecida hacia la vida y a mi público por seguir dejándome cantar, bailar y transmitir mi música y mis canciones. Eso para mí es un regalo enorme”, dijo.

Para su próxima presentación en México, Rosario llegará con el show alusivo a su disco de estudio “Te lo digo todo y no te digo nada”, que lanzó en 2021 y en el que se incluyeron temas nuevos como “Mariposas blancas”, “Oye primo” con Juan Magán, “La vida es otra cosa” con Valeria Martín, además del sencillo del mismo nombre del disco. “Ha sido un disco que me ha dado muchísimos éxitos, lo saqué hace tres años y no hemos parado hasta ahora”.

“Llevo el show con bailarines de flamenco puro, una banda buenísima que tocan con energía, dos coristas maravillosas una gitana y otra más bluesera. Hacemos un repaso por todas mis canciones”, dijo la cantante nacida en Madrid, España, mencionando que su repertorio toca temas clásicos como “Algo contigo”, “Cómo quieres que te quiera”, “¡Qué bonito!” y “Dharma”.

Hoy con más de 30 años de carrera, Rosario recuerda que la música siempre estuvo presente en su vida, desde su infancia, en la que creció en un nicho familiar de artistas, acompañada de su padre, el cantautor Antonio González Batista también conocido como el “Pescaílla” y su madre la actriz, bailarina y cantante Lola Flores.

“Me enseñaron lo que es el arte, la música, el crear, disfrutar cantando y bailando. Tuve una infancia muy bonita con unos padres muy cariñosos, llenos de vida. Si soy artista se lo debo a ellos”, explicó.

Rosario también comentó que está trabajando en un álbum que continuará su discografía, mismo que engloba una recopilación de nuevos temas. “Son 30 años de “De ley” (su primer álbum), estoy haciendo un disco cogiendo todos mis éxitos más fuertes y haciendo versiones con artistas internacionales y nacionales. Un disco muy emotivo y especial”, finalizó. El concierto en La Maraka se llevará a cabo este 19 de diciembre a las 20:30.