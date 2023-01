Yo estoy contigo porque soy mujer: Paquita la del Barrio apoya a Shakira con emotivo mensaje

Las reacciones sobre la Sesión #54 de Shakira en colaboración con Bizarrap siguen dando de qué hablar y no es para menos, pues la colombiana lanzó una bomba con letra de su canción.

El tema habla tanto de Gerard Piqué como de quien fuera su amante y ahora novia formal, Clara Chía, por lo que las frases contra ambos no se hicieron esperar y fueron comparadas con canciones de Paquita la del Barrio.

Al parecer, el sencillo de la colombiana llegó también a oídos de Paquita, quien aseguró estar de la lado de Shakira y le envió un emotivo de mensaje por medio de su Instagram, donde se solidariza con ella.

"Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes", dijo la mexicana.

Cabe destacar, que las canciones de Paquita son reconocidas por sus letras contra los hombres que le han roto el corazón a las mujeres y les han pagado mal, por lo que incluso en redes sociales los memes sobre Shakira y la mexicana también se hicieron presentes.

Shakira y su polémica canción

Shakira dejó impactado a todo el mundo el pasado jueves gracias a su sencillo "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino, que noqueó a su ex Piqué y a su nueva pareja.

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con un creativo juego de palabras, la artista nombra sin tapujos a su ex y su actual novia.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.... Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena", exclama Shakira con más fuerza que nunca.

La canción ha dividido a los internautas entre quienes la apoyan y quienes están en contra, sin embargo, la artista sigue en tendencia, sumando éxitos y rompiendo récords de vistas en YouTube y de escucha en Spotify.