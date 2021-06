Javier Solo busca la sinergia con los nuevos talentos

En los más de diez años que lleva en la música, el cantante español Javier Sólo ha colaborado con distintos artistas de la escena independiente (como Marbel Flores, Jordi Pleguezuelos y Sergio Vila), una experiencia que le ha permitido conocer distintas formas de hacer música. Ahora desea compartir su propio conocimiento con cantantes emergentes, a través de una dinámica para participar en su nuevo disco Un buzo en América.

"Me gustan las sinergias que te permite la música. He trabajado mucho con jóvenes porque estudié educación social, una de mis labores era trabajar con personas en situación de riesgo y de vulnerabilidad", comentó a El Sol de México vía telefónica. "Va a ser un certamen, y también la oportunidad de estar presentes en este proyecto, espero que la vean como una manera de compartir su música con el mundo".

Aunque los encargados de seleccionar al ganador serán sus productores, el cantante subrayó que el aspecto más importante que él mismo tomará en cuenta es que los aspirantes se muestren honestos frente al micrófono, y realmente transmitan el sentimiento que él busca comunicar con sus temas.

Además de esta colaboración, el álbum también cuenta con las voces de Fernando Mandina, integrante del grupo español Reincidentes, Los Daniel y Jenny and The Mexicats, cuyo dueto se titula "La madre que trajo".

RECUERDA SU VIDA EN UN LIBRO

Cuando la pandemia se desató el marzo del años pasado, Javier se encontraba de gira con su banda promocionando su anterior disco. La noticia repentina de que debían suspender todas sus actividades les cayó como balde de agua fría, pero luego de un par de días de preguntarse cómo proceder ante ese escenario, empezó a reflexionar sobre su trayectoria.

Ese proceso derivó en un libro titulado “Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema”. "Una de las cosas que nos dio esta coyuntura epidemiológica fue tiempo, puede recorrer en mi mente mis 15 años de trayectoria en la música, y se me ocurrió plasmarlo en un disco que viene acompañado de un libro".

"Cuando empecé a cantar me di cuenta que no sólo tenía la necesidad de escribir todo lo que me pasaba, también tenía la necesidad de compartirlo. Y ahí empezó todo, así que disfruté mucho escribiendo este título", finalizó.