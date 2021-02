Itatí Cantoral está orgullosa de Soraya Montenegro

Desde mediados de los años 90 Itatí Cantoral se ha desarrollado de manera profesional como actriz de televisión y teatro, siendo protagonista de exitosas telenovelas como María la del barrio y Hasta que el dinero nos separe.

Y actualmente, las nuevas generaciones la han colocado entre las favoritas de la redes sociales y protagonista de los famosos memes.

Para la actriz ha sido muy grato figurar en este tipo de comunicación, y piensa que es indispensable tener una presencia en la web para seguir vigente.

“Hoy en día el internet es la televisión del futuro, y ahora que estamos en casa pues más. Hasta la programación de Televisa la ves en las redes a través de la repetición, porque ya no estamos acostumbrados a tener horarios precisos. Tienes muchas opciones, agarras tu teléfono y también está todo ahí”, compartió Itatí a El Sol de México.

Y aunque no forma parte de la actual generación que nació en la era del internet, se ha adaptado muy bien a las nuevas formas de comunicación, y poco a poco ha adquirido más creatividad para encontrar un lenguaje que le permita cautivar a sus seguidores.

Una de sus grandes inspiraciones es Erika Buenfil, quien el año pasado se coronó como “La reina de Tik Tok” gracias a los divertidos clips que compartía, y recientemente rebasó los 10 millones de seguidores en la plataforma.

Itatí asegura que su éxito abrió paso para que otras personas de su generación se sumaran a dicha plataforma. “Fue un vínculo para todas las señoras. Porque las redes no deben de ser así, es absurdo que le pongas edades, entonces si te hace sentir un momento de felicidad, es válido”.

COMEDIANTE POR ACCIDENTE

Sin duda su personaje más conocido hasta la fecha es el de Soraya Montenegro, el cual pese a haber sido la antagonista de María la del barrio, hoy protagoniza divertidos memes, y es uno de los consentidos del público millennial.

La actriz considera que el ser vista como una persona chistosa se debe en gran medida a este papel, ya que “es una villana de caricatura, a tal grado que no fue malvada. En esa época los perros hablaban, ella se caía de un veinteavo piso y revivía, era otro género. En el personaje de Soraya podemos analizar muchas cosas, pero me ha marcado, no sé por qué, pero ha sido un exitazo hasta la fecha”.

Por ello está profundamente agradecida con la persona que le hizo su primer meme, ya que eso le abrió las puertas para cruzar fronteras televisivas y colaborar con Netflix en los promocionales de la serie Orange is the new black.

“Los gringos cuando me contrataron no sabían cómo era, no volvieron a ver la novela, pero sí sabían cómo se llamaba el personaje y se reían con lo de ‘cries in spanish’ (llora en español). Lo voy a agradecer toda mi vida”.

A nivel actoral considera que la comedia se le ha dado muy bien, y aunque tanto en televisión como en teatro su género favorito es el drama, agradece el aprendizaje que sus más recientes proyectos le han brindado.

“Creo que me han considerado para comedias porque hago reír, porque soy divertida y soy una buena comediante accidentada”, dice entre risas. “Personalmente se me ha dado, aunque creo que es difícil. He aprendido muchísimo, en la serie Se rentan cuartos trabajo con gente que se dedica y vive de eso, y ya tienen sus fórmulas guardaditas. Es más fácil hacer llorar que hacer reír, es exigente, pero es muy divertido. Aunque no lo creas conforme vas haciendo comedia te pones de buen ánimo”.

Precisamente el próximo 5 de febrero Itatí inicia las grabaciones de la nueva temporada de Orange is the new black, además de que prepara su participación de un reality show en Netflix que llega a la plataforma este mismo año.

Asimismo, lanzó una invitación al público a sintonizar el capítulo final de La mexicana y el güero, que se transmitirá el próximo 7 de febrero a las 18:30 horas por el Canal de las Estrellas.