Caloncho deja de lado el optimismo y explora la nostalgia en su tercer álbum

Desde que debutó en la música hace seis años, Caloncho se ha caracterizado por sus letras optimistas y una música llena de buena energía que comparte en sus discos. Sin embargo, ahora que prepara su tercer material de estudio como solista, el sonorense ha querido mostrar una faceta más íntima y llena de melancolía.

“Todo es parte de la paleta emociones a la que nos vamos a enfrentar en la experiencia humana. Y quería presentar eso, una faceta más realista de mi proyecto, porque se me asocia mucho con el optimismo y reconozco que quiero pasármela bien, pero hay momentos donde no te la pasas tan chido y que son muy disfrutables, pero ese goce de nostalgia y dolor es peligroso”.

Celebridades Diego Boneta graba disco con música de Luis Miguel

Luna completa y Sensei han sido los primeros avances que el cantante ha compartido con su público en los últimos meses, canciones que pasan de los sonidos tropicales a una balada folk cuyo punto en común tienen el desamor y la esperanza.

“Eso es lo que quería representar con el disco que estoy por sacar: la otra faceta no tan habitual en la que también me veo. Son temas chidos a considerar. Y si quedaron hechas canciones son para mí valiosas”, compartió en conferencia de prensa.

Aunque confiesa que durante los meses de pandemia ha escrito menos temas, Caloncho ha encontrado junto a otros artistas como Kurt y Sabino aliados para seguir desarrollándose como compositor.

“Kurt es un personaje que conocí en enero. Fue muy efervescente y efusivo nuestro encuentro, porque es una persona sumamente creativa y hacedora. Y ha sido de mucho aprendizaje estar con esta mente afín y con cierta ambición”.

Sobre Sabino, Caloncho compartió que se reunieron para componer nuevas canciones, sin tener una colaboración es mente. “Es chingón compartir con mentes afines que se enfrentan a los mismos retos y procesos a la hora de componer”.

El cantante también se alista para presentar su concierto en línea como parte del festival Tecate Pa’l Norte Virtual que se transmitirá el 17 de abril en la página oficial del encuentro. En este evento, Caloncho tocó frente a una pantalla verde sobre la que se diseñó un escenario virtual que será el que vean los espectadores.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Fue algo muy loco porque no estoy acostumbrado. Pero ver ese foro así de grande, con una pantalla de esta naturaleza nunca me había tocado. "Tampoco el que hizo el escenario, esta tripeadísimo; se me cayó la cuba y dije ‘Woow, ¿qué es realidad y qué es programación?’ Estuvo muy cool”.

El Tecate Pa’l Norte Virtual contará con presentaciones de otros artistas como Guaynaa, Intocable, Mon Laferte, Sebastián Yatra, The Hives,y Sabino, entre otros