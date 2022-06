Aurora Valle crea un espacio para las confesiones en su nuevo programa

La primer actriz María Rojo fue la encargada de abrir la cuarta temporada de entrevistas del programa Confesiones con Aurora Valle para el canal de paga Tlnovelas, emisión que contará con 21 personalidades quienes darán a conocer sus alegrías, tristezas, frustraciones y logros en el mundo del entretenimiento.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana ( OEM), Aurora Valle manifestó que para esta nueva temporada a diferencia de las anteriores, no repite celebridades y que al tener ya la lista completa de sus artistas confirmados, cuenta con un “colchón” de 15 personajes, para transmitir sus 52 minutos de charla.

“La audiencia puede encender el televisor o su pantalla en su dispositivo para vernos en un especial con el resumen de lo mejor de las tres anteriores temporadas. Ambas emisiones a partir de las 16:50 horas por el canal de Tlnovelas”, reiteró.

Reconoce que cada temporada a producirse, “me ha significado cada vez una mayor responsabilidad, lo que me genera alegría y entusiasmo, porque desde la primera temporada supe que esto iba crecer y crecer, que es lo que ha sucedido.

“Como he dicho, nunca me pongo frente a frente con el invitado con preguntas escritas, que para esta ocasión son actores, actrices y cantantes. A mí eso no me gusta. Por eso, llegan contentos y se van más contentos. Mi única intención es compartir con el público sus historias de vida”.

Aurora Valle sin querer dar más nombres de las personalidades de Confesiones 4, da un adelanto sobre el actor radicado en Estados Unidos, Mauricio Martínez; quien va para su segundo programa de esta nueva temporada.

La conductora aceptó que ahora en estos últimos meses, le costó trabajo encontrar el foro idóneo para sus entrevistas, “al cambiarse por ejemplo Netas divinas a Televisa San Ángel y dejar la XEW de Ayuntamiento, a nosotros nos ha generado una espera de foro como no aconteció en anteriores temporadas. Y ahora yo soy la que hago esperar al artista, porque tengo que esperar foro”, narró.

Sin declararse feminista pero si “de las mujeres que alzan la voz”, dijo que en sus emisiones se va a conocer qué artista ya grabando su programa, se lo quitaron por el “simple hecho de no aceptar una propuesta de cama con un productor” –adelantó Valle-. “Entonces no pueden perderse ninguna entrevista”, planteó.

Adelantó que: “Las declaraciones de cada celebridad están padrísimas. Aunque la peculiaridad de esta cuarta temporada, es la alegría y las risas que van a escuchar y ver a lo largo de cada entrevista.

“Como que después de la pandemia, ahora hay risas, también hay drama, porque a muchas personas les afectó el Covid-19 y estuvieron a punto de morir y es también lo que narran las celebridades”, confió Valle.

Dice que, “es un programa que se ha hecho a fondo, de corazón con los invitados. A mí me dan como trabajo un pastel sabroso y mi labor es decorarlo, y lo más importante lleva el cometido de entretener, informar y divertir”, concluyó.

Cada semana son las transmisiones a las 16:50 horas por el canal de paga Tlnovelas, bajo la dirección general de Daniel Lares.