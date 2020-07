Alejandra Guzmán regresa a CDMX tras traumático sismo en Oaxaca

“Nunca me había pasado algo tan fuerte, no podía abrir la puerta entrada, se atoró y cuando los cristales se cayeron corrí, pudo pasar algo peor, pero aguantó la casa”, dijo

Después de cuatro meses de confinamiento, Alejandra Guzmán regresó a la Ciudad de México con nuevos ánimos, pero con las secuelas psicológicas luego de haber experimentado el pasado temblor de 7.5 grados justo en el epicentro, la cantante estaba en su casa en la playa de Huatulco, Oaxaca, la cual quedó dañada.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la rockera narró lo sucedido el pasado 23 de junio, llegó bien protegida con lentes y su cubrebocas atendiendo las medidas de seguridad al viajar por avión y sobre todo para evitar un contagio.

“Estoy feliz de estar aquí. El temblor estuvo muy grueso, pero ya están los arquitectos arreglando todo, lo bueno es que estoy bien a salvo y con salud, porque no ha dejado de temblar, nunca me había pasado algo tan fuerte, no podía abrir la puerta de entrada, se atoró y cuando los cristales se cayeron corrí, pudo pasar algo peor, pero aguantó la casa”, dijo la cantante sin exaltarse.

Además, llegó directo a visitar a su mamá, Silvia Pinal, quien se encuentra tomando terapias en su casa tras la operación que tuvo en abril por una caída y tuvieron que colocarle un implante en la cadera. “Vengo a ver a mi mamá con su caderita nueva de titanio, pero está muy bien, le habló diario, a mi papá también, pues vengo a ver a toda la banda”.

A pesar de eso, la hija de Enrique Guzmán, quien los últimos meses se ha visto envuelto en dimes y diretes con su hija Frida Sofía, expresó que todo este tiempo de encierro lo usó para reflexionar y descubrir cosas nuevas en ella, hasta cocinar sus platillos favoritos.

“Hice yoga, pinté mucho, bailé, cocinó muy bien, hago pan de plátano, de elote, tamales, muchas cosas nuevas y me encantó tener a mi familia un tiempo, a mi comadre, pero no es fácil estar sola, hay que echarle ganas”, abundó.

Y hablando de su familia que la visitó, como su hermano Luis Enrique junto a su esposa Mayela, con quien se dijo tuvo una discusión que llegó a los golpes. “Eso es mentira, no ha pasado nada, los amo es mi familia eso puro chisme, no crean nada”.