Aczino estrena “Niños”, tema que retrata los riesgos de vivir al límite desde la infancia

Dedicado a otras cosas que llamaban más su atención, como patinar, pintar o hacer rimas, el Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, nunca se sintió atraído por el bajo mundo de las calles y la delincuencia. Sin embargo, sí fue testigo de cómo varios de sus amigos de juventud se veían seducidos por el supuesto reconocimiento y vida “sencilla” que aquel ambiente les prometía. Nada más lejano de la realidad.

En su nueva canción, “Niños”, que realizó en colaboración con el icono del hip-hop Xzibit, habla de los problemas y riesgos de vivir al límite en las calles desde temprana edad, al borde de la desesperanza, la enemistad, con la muerte acechando en cada esquina de cualquier barrio pesado.

Gossip Detienen al rapero Killer Mike después de ganar tres Grammys

“Casi en todas mis canciones en las que he hablado de la calle, lo hago tratando de dar una enseñanza, un mensaje de que estar ahí no es cualquier cosa. No se trata en absoluto de un parque de diversiones, como algunos pueden llegar a pensar, especialmente los niños que son mucho más manipulables. Así que creo que es bueno dar una advertencia de que no todo es un juego”, explica el tres veces campeón internacional de freestyle, Red Bull Batalla de los Gallos.

“En esta canción hablo precisamente de que hay niños que verdaderamente están viviendo la calle. Y no es que no tengan de otra, más bien no saben siquiera que tienen de otra. A veces somos muy injustos con la banda que está en ese punto, porque se cree que roban o delinquen porque quieren, cosa que, en cierto punto, no es del todo real, porque muchos de ellos han sido tan bombardeados toda su vida con que no sirven, que no han hecho nada y que estorban que se lo terminan creyendo”, agrega.

ROMPIENDO BARRERAS

Como experto que es en la rima al vuelo, Aczino relata que para esta canción, como para todas las que aparecen en su primer álbum, “El G.O.A.T”, el proceso se realizó con mucha improvisación frente al papel y algo de trabajo de corrección posterior con la idea de hacer “que las letras tuvieran una gran pureza”.

Esto, dijo también fue decisivo, porque la letra no fue creada pensando en una colaboración, sino que, por iniciativa del productor de este álbm, Scoop De Ville —quien ha colaborado en canciones y discos con raperos estadounidenses de la talla de Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Nipsey Hussle, y 50 Cent— se la mostró a Xzibit, a quien le gustó el concepto y el sentido.

“Este es un momento histórico, que está abriendo puertas, sobre todo. El hecho de que, como yo que estoy con Xzibit o Alemán con Snoop Dogg, o que Onix con Tanque, tengamos esa cercanía, ha hecho dar grandes pasos y son muestra de cómo ha crecido el rap mexicano. Hay gente que me ha dicho que debería haber hecho esta colaboración hace 20 años, pero yo hace 20 años tenía sólo 12. Más allá de las canciones, creo que el rap mexicano está rompiendo al fin con varias barreras”, a firma Aczino.

APRENDIENDO SIEMPRE

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre lo que ha significado el lanzamiento de “El G.O.A.T” para su carrera, Aczino menciona que se ha tratado de toda una transición, aprendizaje y diálogo con otros creadores de versos, tanto nacionales como extranjeros, pues en este álbum ha colaborado con otros raperos como Gera MX, Santa Fe Klan y Yoiker. Una experiencia que le ha permitido mejorar como músico, rapero y freestylero.

“Ha sido vivir el sueño del rapero: despertar y escribir, grabar y escribir, escuchar y escribir. […] Llegar al estudio de Xzibit y grabar con él, ver a otras leyendas de rap reaccionando a las canciones que también tenemos y verlos escribir, me nutrió mucho, me fui de ahí muy empapado de lo que es el hip-hop. Y esto es algo que creo que la gente también ha valorado mucho, pues seguimos haciendo rap puro, sin que nos vayamos a otro género”, finaliza.