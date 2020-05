Lenny Tavárez se arriesga a mezclar reguetón con ritmos clásicos y actuales

Lenny Tavárez está convencido de algo: “Estamos en una época donde si tú sacas un tema y a la gente no le gusta sacas otro y ya. Ya no vivimos ese momento donde si lanzaste una canción y no funciona la gente no vuelve a saber de ti por seis meses”.

Eso ha sido una oportunidad que el puertorriqueño de 32 años ha sabido aprovechar con su música. El cantante ha tenido la oportunidad de explorar su creatividad e inquietud por diversos géneros musicales para mezclarlos con sonidos urbanos, sin miedo a que la respuesta no sea la esperada, pues sabe que puede seguir proponiendo nuevos ritmos.

“La gente todo el tiempo busca algo nuevo no sólo de sonido, sino del artista. Ahora que está saliendo tanta música todo el tiempo, la gente también está dispuesta a consumir dos ritmos en un mismo tiempo. Creo que un artista puede lanzar un tema en reguetón y otro en bachata y ambos se pegan bien”.

Por eso es que en el nuevo proyecto musical en el que inicia, Lenny Tavárez quiere llevar a sus fans “en una travesía de música que antes no había tenido oportunidad, hace dos años que no sacaba música en mis plataformas. Así es que quise empezar desde cero con mis fans, llevándolos por un viaje con diferentes ritmos”.

La primera parada de esta aventura es La Pared 360, una colaboración que realiza con Justin Quiles y en la que rinde homenaje al reguetón, clásico que dio inicio a todo el movimiento urbano, con artistas como Daddy Yankee, Don Omar o Wisin & Yandel.

“Yo le llamo reguetón de marquesina porque es el sonido con el que yo me enamoré del ritmo y sobre todo del baile. Mis fanáticos nunca me habían escuchado cantar y escribir sobre este tipo de ritmo, creo que siempre me escucharon en un reguetón romántico, sexual, pero nunca sobre el ritmo bailable, de tener un verso”, relata.

Para el cantante no ha sido difícil explorar este sonido, pues asegura que nunca se ha encasillado en un ritmo especifico: “Hago tantos ritmos diferentes, tengo mucha música escrita de trap reguetón, R&B, algunas románticas casi que son a capela. Además el urbano ha demostrado por años y años que está en constante cambio”.

Arriesgarse a esto le ha dado oportunidad de coincidir con artistas como Paulo Londra, con quien realizó el tema Nena maldición, la canción más exitosa en la carrera de ambos. “Nunca nadie se imaginó que un trap con un chamaquito de Argentina iba a tener 700 millones de views en YouTube. Nunca he hecho música para que un tema se viralice de esa manera, he intentado hacer cosas del corazón y cuando lo hago siempre ha funcionado”.

El siguiente reto para Lenny Tavárez será presentar una canción en Electronic Dance Music (EDM) “porque se puede hacerlo”, dice riendo. “Siempre he tenido la inquietud de hacer cosas nuevas y me puse a hacer un ritmo EDM. Sé que no puedo revelarlo todavía, lo tengo prohibido, porque hasta el nombre está demasiado comercial. Pero vamos a llegar hasta allá, estamos empezando solamente”, concluye.