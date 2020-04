Maluma deja el reguetón y lanza la balada "Amor de mi vida"

Inspirado en el romance y sólo con su guitarra acústica Maluma decide dejar por un momento el reguetón para mostrar su lado más sensible con la canción Amor de mi vida, con la que envía un mensaje positivo a sus seguidores en tiempos de cuarentena.

“Con esta canción quiero que la gente se fije en lo simple, en lo básico que muchas veces se nos olvida, en el amor que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras parejas, inclusive a nuestros animalitos. Ese es el mensaje (de la canción), que el amor es el motor del mundo”, dijo Maluma a través de un video que compartió con El Sol de México.

Este nuevo sencillo nació en un viaje que el colombiano realizó a Jamaica mientras pasaba por un momento emocional complicado, "pasaba por un momento de rabia y tristeza", comenta y en aquel tiempo, la reflexión fue regresar a lo básico como cuando inició su carrera que ahora tiene un impacto global.

El tema lo escribió en enero junto con los autores Vicente Barco, Miky La Sensa y Édgar Barrera.

“Siempre me gustó escribir este tipo de canciones románticas, este tipo de baladas y me acuerdo que me pasaba todos los días escribiendo esta música. Me inspiré mucho, pensé en los inicios de mi carrera, en ese Maluma soñador, en ese Maluma niño que deseaba convertirse en una estrella mundial de la música latina, así que espero que también sientan ese sentimiento de amar al otro cuando escuchen esta canción”, compartió el intérprete de temas como Felices los 4.

El cantante confirmó que está cumpliendo con la responsabilidad de resguardarse en casa para evitar la propagación del coronavirus, por lo que ha pasado días de reflexión y eso ha hecho que extrañe mucho a su familia.

“Lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena es ir a visitar a mis abuelos, especialmente por todo esto que estamos pasando, mis abuelos están encerraditos en su departamento, ya llevan más de un mes allí y los he pensado mucho, a raíz de Amor de mi vida y en el video que hicimos están involucradas personas mayores, eso me hace mucho pensar en mis abuelos”, expresó Maluma.

La canción ADMV ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el video promocional se puede ver al intérprete acompañado de una modelo, ambos caracterizados como ancianos para recalcar a esos amores que perduran. Se tenía planeado grabar el video en Grecia, pero como Europa pasaba su pico más alto de la pandemia, se realizó en Miami.

Maluma, quien se encuentra en Colombia pasando la cuarentena, se convirtió en el primer artista latino en alcanzar 50 millones de seguidores en Instagram, red social en la que escribió: “Estamos pasando momentos difíciles, pero espero que con esta canción pueden sentir cerca a los que están lejos”.