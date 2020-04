J Balvin y "Tokio" se unen en Instagram para compartir con sus fans

Mostrando ánimo y un buen estado de salud, J Balvin se unió a la ola de artistas que utilizan las redes sociales para dejar atrás el encierro y acercarse a sus fanáticos con el alcance que las transmisiones en vivo tienen, aprovechando la nueva opción de enlace simultáneo que Instagram ofrece, el cantante invitó la estrella de La Casa de Papel, Úrsula Corberó, para hablar de sus últimos proyectos, recordarse lo mucho que se quieren y compartir anécdotas.

Una de las cuestiones que más llamaron la atención fueron las preguntas sobre la cuarentena, ambos personajes compartieron sus rutinas durante este encierro, siendo Úrsula la primera en hablar.

“Mi amor lo siento mucho, te voy a decepcionar tanto, la mayoría del tiempo pienso en que hacer y no hago nada, soy monísima organizándome pero soy malísima haciendo eso que organizo, pero bueno estoy cocinando un montón, estoy haciendo barro y tengo cositas para pintar, estamos arreglando el jardín, estoy en promoción de la casa de papel y haciendo un poco de ejercicio”, compartió.

Luego, la estrella del reguetón compartió su rutina de cuarentena, sorprendiendo a Úrsula a y los que veían la transmisión por el estilo de vida sano del colombiano.

“Llevo 15 días de cuarentena, me levanto a las 6 de la mañana, troto de 7 a 8, hago cardio en ayunas, solo tomo café y agua 1 litro, pero enseguida de levantarme me tomo una cucharada de vinagre de manzana, es horrible sabe cómo un aguardiente a primera hora, pero sirve para cuadrar el PH del cuerpo, el metabolismo, medito 20 minutos y después repito un mantra constante por otros 20 minutos, luego me voy al gimnasio, hago pesas y de ahí todo el día empiezo a hacer entrevistas”, confesó en vivo.

Continuando con las preguntas sobre el coronavirus, José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin, le preguntó a la actriz que será lo primero que hará una vez que termine esta situación.

“Me gustaría irme a un restaurante y tener la sensación de ser atendida, iré a restaurante francés y pediría lo que sea porque la comida me encanta, es lo mejor del mundo, la comida, me encanta tanto comer”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Yo no soy médico , solo se que vibremos en calma y quedémonos en casa. #colores Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 21 de Mar de 2020 a las 11:44 PDT

Pero no todo fue corona virus en esta platica de 45 minutos, ambas estrellas compartieron su amor por el trabajo que cada uno realiza

“No sabes lo emocionado que estoy de que vaya a empezar la nueva temporada este viernes, a mí me encanta el papel de Tokio porque es una chica ruda y bien plantada. Y a ti Úrsula te admiro demasiado, eres una persona bien profesional y de verdad que se siente tu buena vibra”, dijo el colombiano.

Mientras que la intérprete de Tokio le relató al genio detrás de Ginza, la experiencia que vivió en una de sus presentaciones.

“Yo fui a un concierto tuyo, estaban Rosalía y Nathy Peluso también y los 3 conciertos fueron espectaculares pero contigo fue muy gracioso porque yo conozco canciones tuyas y tal, pero no conocía todas las canciones y de repente digo hay este hijo de p*t*, solo hits, no hay una sola canción que no hayas sacado que no me haya encantado, esta es de Balvin y esta es de Balvin también, yo decía bueno este tío es que no se puede quererlo más, es increíble eso tío y bailé y perré heavy, me la pase genial. De hecho tengo un montón de canciones tuyas en mi lista de Spotify, me encanta blanco, morado y rojo”, le informó la actriz al intérprete.

Ver esta publicación en Instagram 💋 Una publicación compartida por Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 29 de Mar de 2020 a las 10:39 PDT

Uno de los momentos más graciosos de esta plática online fue cuando Balvin y Corberó compartieron albures, juegos de palabras que dominaron utilizando sumas de números para crear picantes e ingeniosas frases que incluso los tomaron por sorpresa a ellos mismos, demostrando así que este juego de palabras no es exclusivo del folclor mexicano.

Actualmente el colombiano promociona su más reciente álbum que lleva por título Colores y del cual ya se han lanzado oficialmente los sencillos: Morado, Rojo y Amarillo, mientras que la española estrenará a través de Netflix la cuarta parte de la serie La Casa de Papel.