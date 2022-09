¿Poco dinero y quieres un buen smartphone?, aquí te diremos cuáles son los mejores

A veces pensamos que lo más caro es más bueno pero no siempre es así, o simplemente no, saben porque?, en la actualidad cada vez hay muchas marcas de móviles que puedes encontrar desde los precios económicos hasta los más caros y lo ideal que los puedes obtener a tu alcance. Por fortuna hay diversas compañías de móviles que te ofrecen lo que buscas a un precio accesible y que tal vez no lo has notado, pero no te preocupes, aquí te informaremos cuáles son.

Xiaomi, Samsung, realme o Motorola, te ofrecen equipos buenos sin gastar mucho dinero, pueden tener la máxima calidad a un buen precio. Es por ello que te compartimos que móviles son los mejores sin gastar tanto.

¿Cuál es el mejor móvil barato?

Sin duda alguna es el Xiaomi Redmi Note 11S, lo puedes adquirir hasta por 5,000 pesos con una pantalla AMOLED de 90 Hz, un procesador "gaming", cámara de 108 MP y una gran batería de 5.000 mAh. Su diseño, con un grosor de 8,09 milímetros y un peso de 179 gramos, es muy cómodo en las manos. el Redmi Note 11S monta un procesador MediaTek Helio G96 que puede desempeñar las tareas cotidianas con facilidad. Puedes elegir entre el modelo de 6GB+64GB y el de 6GB+128GB, , a sabiendas de que el almacenamiento interno se puede ampliar hasta 1 TB con tarjeta microSD.

Además de Xiaomi que te acabo de mencionar, te comparto una guía de diversos móviles muy buenos y económicos si tu presupuesto máximo es de 5,000 pesos.

Xiaomi Redmi Note 11S

Samsung Galaxy M13

realme Narzo 50 5G

Motorola Moto G51 5G

Samsung Galaxy A33 5G

POCO M5

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Motorola Moto G42

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Samsung Galaxy M13

El Samsung Galaxy M13, Tiene un diseño moderno, similar al de modelos más avanzados de la firma, y puedes comprarlo en verde, rosa o azul. El frontal está ocupado casi al completo por una pantalla LCD de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+ de buena calidad.

Por menos de 4 000 pesos, tendrás en tus manos una cámara principal de 50 MP y Android 12.

Realme Narzo 50 5G

El realme Narzo 50 5G, con un precio que supera ligeramente los 4 mil pesos. Tendrás una pantalla LCD de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, por lo que puedes esperar imágenes coloridas, nítidas y fluidas, también cuenta con módem 5G. Con este realme Narzo 50 5G podrás disfrutar de las novedades de Android 12, que funciona bajo la capa de personalización realme UI 3.0.

El realme Narzo 50 5G está disponible en una versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con un precio de venta recomendado de 5100 pesos. Sin embargo, en Amazon puedes encontrarlo habitualmente por menos de 1 mil pesos.

Motorola Moto G51 5G

Motorola tiene modelos muy interesantes en su catálogo, como es el caso de Motorola Moto G51 5G, que puede convertirse en una gran opción si buscas un móvil barato con conectividad 5G. Hablamos de un terminal con una gigantesca pantalla LCD de 6,8 pulgadas, resolución Full HD+. El procesador que le da vida es el Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, con potencia suficiente para las tareas más comunes que puedas llevar a cabo. Está a la venta en una única versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 512 GB con tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android 11, debes saber que los móviles Motorola se caracterizan por tener una versión muy limpia de Android.

Samsung Galaxy A33 5G

Este modelo de Samsung suele superar ligeramente los 5 000 pesos. Sin embargo, es una compra que merece mucho la pena, cuenta con un grosor de 8,1 milímetros y un peso de 186 gramos, es un terminal cómodo en las manos. De alta calidad es su pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, las imágenes se ven muy bien.

POCO M5

Este nuevo móvil es uno de los más baratos más recientes de POCO. Se caracteriza por montar una pantalla LCD IPS de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Tres cámaras son las que se ubican en la parte trasera, aunque la única salvable es la principal de 50 MP. La verdadera joya de este POCO M5 es la batería de 5.000 mAh, que no tendrá problemas en llegar a las dos jornadas de uso. El cargador incluido en la caja es de 22,5W, pero la carga rápida que soporta es de 18W.

El POCO M5 tiene un precio menor de 4 mil pesos en el modelo de 4GB+64GB y en el de 4GB+128GB. rebasa los 4000 pesos

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro Salió al mercado superando los 5500 pesos, pero ya es posible encontrarlo por un precio notablemente inferior. Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 732G, un chip "gaming" que se centra especialmente en los videojuegos. Su sistema operativo es MIUI 12 basado en Android 11, con actualización a Android 12.

Motorola Moto G42

El Motorola Moto G42 nos dejó ver un móvil de gama media barato que se apoya en la pantalla y en la batería como grandes bazas para atraer al público. Tiene un buen diseño, con un peso que no llega a los 180 gramos y una curvatura lateral que facilita el buen agarre. En cuanto a la pantalla, se trata de un panel OLED de 6,4 pulgadas, resolución Full HD+ y 409 píxeles por pulgada, convirtiéndose así en una de las mejores de su precio. Este tipo de modelo tiene un precio original de 4500 aproximadamente y puedes comprarlo en Amazon, en El Corte Inglés y en PcComponentes.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Entre los móviles OnePlus se encuentra el equilibrado OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, una opción muy interesante que cae por debajo de los 5 000 mil pesos gracias a los grandes descuentos que protagoniza. Su frontal está ocupado casi al completo por una pantalla LCD de 6,59 pulgadas, resolución Full HD+ y una muy buena tasa de refresco de 120 Hz, la fluidez en las imágenes está asegurada.

La potencia corre a cargo del procesador Qualcomm Snapdragon 695, que ofrece un buen rendimiento en líneas generales. Sale a la venta en una única versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, con la posibilidad de ampliar este último por microSD. Además, el sistema operativo es OxygenOS con Android 12, con dos años de actualizaciones Android asegurados.

A los compradores ha beneficiado que haya mucha competencia porque puedes adquirir teléfonos baratos siendo los mejores.