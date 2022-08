Ya tienes una hora para borrar mensajes no deseados en Whatsapp

¿Sabías que?

WhatsApp es considerada una de las plataformas de medio de comunicación de más uso entre usuarios. Ahora esta aplicación se renueva para ti, ¿Y cómo? en este articulo te damos más detalles ya que este ajuste ayudara a solucionar los errores de algún mensaje que, se halla enviado por error o simplemente te arrepentiste de hacerlo.

Borrar los mensajes del WhatsApp ahora ya no sera problema, suele pasar que alguna vez escribimos para un rato y de momento solemos arrepentirnos de eso que mandamos y después del envió intentamos eliminar lo más rápido posible para que no lo vean los demás personas y usuarios del grupo, ¡Ya no sera problema! Mark Zuckerberg anuncio que ahora estos mensajes incrementaron a 60 minutos, ya que posteriormente el lapso era de 7 minutos para eliminar un mensaje del feed.

El usuario podrá abandonar un grupo de manera silenciosa, ¡esto es una realidad! Sin que los demás sean notificados, aunque si habrá un apartado donde indique quién o quienes lo abandonaron, también sera posible controlar quién esta en linea y por ultimo no podrán realizarse capturas de pantalla a los mensajes temporales.

Otras y muchas actualizaciones están por venir para esta aplicación ya que millones de usuarios adoran la facilidad que ofrece a usuarios. Las nuevas funciones ya han sido liberadas y muy pronto estarán disponibles en todas las las plataformas.