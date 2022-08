¿Eres fan de videojuegos?, ya hay nueva versión de Marvel vs. Capcom 2

Para todos los fans de los videojuegos, esta es una excelente noticia, que Arcade1Up relance Marvel vs. Capcom 2 de una forma de gabinete arcade, por lo que es una oportunidad única para los jugadores de peleas que estarán encantados de revivir épicos duelos.

El idolatrado juego de peleas Capcom, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, uno de los crossover más emblematicos de la industria de los videojuegos, tendrá una nueva versión que de seguro será del gusto de todos los fans al tenerlo en forma de gabinete de arcade, algo estarán sumamente agradecidos con los especialistas en arcade retro Arcade1Up.

Pero esto no es todo, la compañía anunció que el gabinete arcade incluirá otros siete juegos de lucha de Capcom basados en personajes de Marvel Comics., estará disponible para preventa a partir del 8 de septiembre en el Evo 2022, por lo que los jugadores muy pronto podrán adquirirlo.

Los especialistas informaron que la máquina cuenta con un monitor de 17 pulgadas y conectividad Wi-Fi para multijugador en línea, además el gabinete también incluirá el Marvel vs. Capcom original que anteriormente fue lanzado como parte de la línea de gabinetes retro de Arcade1Up. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes, X -Men Children of the Atom, X-Men Mutant Apocalypse y Marvel Super Heroes en War of the Gems.

En cuanto a precio Arcade1Up no habló de un costo específico , pero para darnos una idea, los gabinetes de juegos de lucha para dos jugadores anteriores de la compañía generalmente costaban unos $10,206.77 MXN, por lo que su precio andará rondando estos números.

Marvel vs. Capcom 2, su legado

Marvel vs. Capcom 2 fue lanzado originalmente en salas recreativas en el 2000 y luego se transfirió a Dreamcast, PlayStation 2 y la Xbox original. El juego, que cuenta con la asombrosa cantidad de 56 personajes extraídos de la tradición de Marvel Comics y Capcom, fue un elemento básico de la escena de los juegos de lucha y se jugó de manera competitiva en la Serie de Campeonato Evo anual hasta 2009. Capcom lanzó una secuela que llevaba por nombre Fate of the Two World en 2011.