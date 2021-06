Semáforo verde no ha traído recuperación en el sector de la construcción

El semáforo epidemiológico verde no ha representado una recuperación económica para la industria de la construcción, pues lo que se necesita para que haya generación de empleos y derrama económica en este sector es que se invierta en infraestructura.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien comentó que, a pesar de que este sector fue declarado como una actividad esencial desde mayo de 2020, junto con la minería y la industria automotriz, no han logrado tener una verdadera reactivación económica, pues no hay inversión en obra pública, que es lo que hoy más necesita la construcción, y, por lo tanto, el cambio de semaforización no les ha impactado de ninguna manera.

"La verdad es que el semáforo verde, para el caso de la construcción no ha cambiado nada, pues nosotros desde el 18 de mayo de 2020 somos una actividad prioritaria y creamos los protocolos para brindar seguridad en nuestras labores, de acuerdo a lo que nos solicitaron las autoridades sanitarias, entonces en sí el cambio de semáforo no nos ha modificado nada", expresó.

El empresario manifestó que si bien, ya se recuperaron algunos de los empleos que se perdieron durante esta pandemia por Covid-19; del 100 por ciento de los empleos que tenía el sector de la construcción, antes de la emergencia sanitaria, el 80 u 85 por ciento se han recuperado, sin embargo, no se han generado nuevas fuentes de trabajo porque, insistió, no hay inversión en infraestructura.

"El día que exista inversión en infraestructura, ese día podremos hablar de que hay reactivación económica para el sector de la construcción. Nosotros somos los que generamos más empleos y más riqueza, generamos ingresos para los sectores secundarios y terciarios, y si no hay ingresos para el tema de infraestructura pues tampoco habrá en sectores como el hotelero, restaurantero y comercio. Si hay obra pública entonces hay derrama económica y empleo", apuntó.