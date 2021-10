¡Qué coraje, 7 horas sin WhatsApp! Colapsaron las redes sociales

Como en todo el país, en San Luis Potosí las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron un colapso en sus servidores, por lo que millones de usuarios se encontraron incomunicados la mañana y parte de la tarde de este lunes.

La falla de este 4 de octubre ya es considerada como la peor caída total de su historia reciente, que ha afectado a sus servicios de forma global durante más de siete horas, según ha reconocido la compañía en varios mensajes en la red social Twitter.

De acuerdo a la página especializada Downdetector, los problemas en los servidores de estas plataformas fueron registrados desde las 9:50 horas del centro de México, colapsando a las 10:39.

El problema fue a nivel mundial, sin que hasta el momento se haya informado del estatus en las cuentas oficiales. Distinto a otras ocasiones, esta vez el servicio estuvo completamente inaccesible.

La comunicación vía Telegram colapsó a esta red social, con lo que quedó demostrado que no es tan poderosa como sus competidoras.

A falta de que la compañía diera alguna explicación, expertos externos a Facebook que analizan el tráfico de internet creen que el fallo se ha debido a problemas del sistema de asignación de dominios (DNS), también conocido como “listín telefónico de internet”: es lo que traduce el nombre que escribimos en el navegador a una dirección de números donde está el servidor en este caso de Facebook.

Aunque el problema no es únicamente que el tráfico no sabe a qué dirección ir porque no tiene acceso al DNS, sino que tampoco sabe qué camino tomar hacia allí. No es sólo por tanto que hayan borrado el destino, sino que habrían quemado el mapa. Esa ruta de navegación está gestionada por un oscuro protocolo llamado BGP (Border Gateway Protocol o “puerta de enlace frontera”), cuyos detalles de funcionamiento son a menudo desconocidos incluso para informáticos y eran este lunes objeto de vivo debate entre ingenieros.

La complejidad de este posible problema, quizá causado por un error humano aunque desde fuera es difícil descartar otras hipótesis, hace que los expertos entiendan el tiempo tan largo que se tomó Facebook para arreglarlo.

Caos de comunicación por caída del Internet

Matehuala, SLP.- Se cayó el sistema en las redes sociales de Matehuala como Facebook, WhatsApp, y Messenger, por lo que los usuarios de estas plataformas no pudieron comunicarse durante casi todo el lunes, pues desde temprana hora empezaron a presentarse fallas en estas plataformas.

Este fue un gran problema para niños jóvenes y adultos, pues en el caso de los niños y jóvenes, muchos aún continúan en clases de manera virtual y es a través de las redes sociales como WhatsApp y Facebook, donde se comunican entre maestros y alumnos, pues por los grupos que tienen en estas plataformas los profesores mandan trabajos a los estudiantes y resuelven sus dudas, así mismo las usan para mandarles los link y contraseñas para entrar a clases a través de distintas plataformas digitales.

En donde más difícil se la miraban era en algunas comunidades donde los estudiantes no cuentan con señal de celular para llamadas y mensajes, sin embargo, si cuentan con antenas especiales para internet y comunicarse por redes sociales como WhatsApp entre otras, y perdieron comunicación por completo ya sea en la escuela, con familiares y en el trabajo.

Cabe hacer mención que también muchas empresas de Matehuala usan estas redes sociales para poderse contactar con sus clientes y para ellos esto representó un día de pérdidas económicas. Hasta el momento de escribir esta nota Facebook y WhatsApp continuaban con el sistema caído.

Con información de Alejandra Méndez