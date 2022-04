Por la pandemia se cayeron inversiones de restaurantes en San Luis Potosí

La pandemia de Covid-19 no sólo generó la quiebra de muchas unidades de negocios, sino que también frenó algunas inversiones que se tenían contempladas realizar en el sector restaurantero.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, informó tener el conocimiento de al menos cuatro firmas de restaurantes importantes, que cancelaron sus proyectos de inversión en San Luis Potosí, porque la crisis económica ha sido muy severa durante los últimos dos años, además de que todavía no se puede operar de manera ordinaria en los negocios.

“Tengo conocimiento de 4 firmas, que son marcas importantes que existen en ciudades destacadas y que en San Luis Potosí no se tienen, adicionalmente a esto, quienes iban a abrir una sucursal no lo hicieron, todos estamos en espera. Particularmente tengo detenido un proyecto y que no tengo interés de continuar mientras no se estabilice la situación sanitaria”, expresó.





Por otro lado, el empresario recordó que, entre 2020 y 2021, estiman que cerraron poco más de 2 mil 600 unidades de negocios relacionados al sector de restaurantes y alimentos, y, de esas, a la fecha todavía hay cerca de 800 que no han logrado recuperarse y que siguen sin abrir.

No obstante, dijo, durante este tiempo también surgieron emprendedores nuevos, que vieron en la gastronomía una oportunidad de trabajo e ingreso monetario, pues es un rubro en el que se requiere una baja inversión.