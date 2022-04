Persiste déficit de personal en restaurantes potosinos: Canirac

A poco más de dos años de pandemia por Covid-19, el sector restaurantero potosino sigue batallando para cubrir la mano de obra que requieren los establecimientos; se estima que el déficit de personal es de aproximadamente un 30 por ciento, sobre todo en puestos muy básicos como son los meseros.

Reconoció lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien comentó que, anteriormente cuando un establecimiento necesitaba personal, recurría al sindicato de meseros para cubrir la mano de obra faltante, pero, hoy el sindicato ya no cuenta con trabajadores disponibles, pues muchos se fueron a la Zona Industrial y otros decidieron emprender su propio negocio para salir adelante de la crisis económica.

Recordó que con la pandemia hubo muchos cierres de negocios, algunos temporales y otros permanentes, y quienes siguieron operando lo hacían a una capacidad mucho menor, por lo que, se vieron en la necesidad de reducir sus plantillas laborales, porque no tenían suficientes ingresos para cubrir las nóminas.

“Antes veías a una persona como mesero en un restaurante y al ratito la veías trabajar en otro, y después se movía a otro, pero hoy ya no están. Hace unos meses hablaba con el sindicato de meseros y me decían que no hay, que todos se fueron a trabajar en otros oficios o a la zona industrial”, expresó.

En ese sentido, el empresario manifestó que el problema no es tanto contratar gente nueva, sino brindarles capacitación y una correcta formación en el ámbito restaurantero, pues las personas que se fueron durante la pandemia eran mano de obra calificada para la cocina, meseros, y otros ámbitos relacionados al sector.

“Preparar un platillo tiene su chiste, pues implica una técnica que no cualquiera conoce, incluso el cargar una charola con platos y vasos tiene su propia técnica, entonces no podemos contratar a cualquier persona, se necesita gente que haga que los clientes se vayan felices y satisfechos de los restaurantes, porque lo que buscamos no sólo es que los comensales regresen, sino que también nos recomienden”, agregó.