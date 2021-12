México abre pleito con EU por autos

“México no se va a quedar de brazos cruzados”, tomará represalias si el Senado de Estados Unidos aprueba nuevos incentivos fiscales para autos eléctricos que ponen en desventaja a los vehículos ensamblados en el país, advierte la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, quien no duda en señalar que el alcance de esta medida va mucho más allá de la que propuso en su momento la administración Trump contra el acero mexicano.

“No hablamos de una guerra comercial, pero sí estamos hablando de que necesitamos hacer uso de todos nuestros recursos legales jurídicos y lo que sea necesario para que esto se ordene. Digamos que Estados Unidos podría estar tomando una medida muy seria y pues nosotros también tenemos que buscar la forma de hacerle ver que esa no es la forma en la que la integración América del Norte va a progresar”, dice en entrevista con El Sol de México.

El Congreso de Estados Unidos dio entrada a una propuesta para otorgar créditos fiscales que pueden llegar a los 12 mil 500 dólares a quienes compren un vehículo eléctrico ensamblado en aquel país. Además, otros 500 dólares si las baterías incluidas en dichos modelos son fabricadas también en plantas estadounidenses. Se prevé que esta propuesta sea analizada en el Senado el 13 de diciembre.

La funcionaria de la Secretaría de Economía recordó que no sería la primera ocasión en que México conteste con represalias, pues durante el gobierno de Donald Trump hubo este tipo de respuesta, con aranceles equivalentes a unos tres mil millones de dólares a exportaciones de EU.

“Estamos hablando de que la propuesta que está poniendo el Senado de Estados Unidos en la mesa realmente equivale a una tarifa superior al 25 por ciento que en su momento planteó el gobierno de Donald Trump (al acero y aluminio mexicanos) y donde hubo respuesta mexicana.

“Podemos estar hablando de un 30 por ciento si pensamos que si un vehículo que costara 35 mil, 40 mil dólares, se le da el subsidio de 12 mil 500 dólares, estamos hablando que estaría dando Estados Unidos un beneficio al consumidor de 30 por ciento, entonces estaríamos diciendo que incluso en este momento el Congreso está imponiendo medidas de protección que van mucho más allá de lo que propuso la administración de Trump en su momento, que ya era grave y en este momento nos parece muy preocupante”.

Aclaró que aún no se determina el alcance de los aranceles, lo que sí es un hecho es que “México no se va a quedar de brazos cruzados. México va a trabajar para que se logre corregir lo que se tenga que corregir. Ojalá que antes de que esto pudiera llegar a materializarse, pero si no tendremos que tomar alguna medida”.

De la Mora señaló que ha habido comunicación tanto con miembros del Congreso y contrapartes en aquel país, incluso una carta de parte del embajador Esteban Moctezuma y otros 25 diplomáticos de diferentes países. Sin embargo, en este momento no hay ninguna señal de que habrá un cambio.

Horas antes, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, dijo que habrá acciones legales, incluso sanciones arancelarias, de aprobarse nuevos incentivos fiscales en Estados Unidos para autos eléctricos que ponen en desventaja a los vehículos ensamblados en el país.

“Lo recalco y lo volvemos a mencionar: queremos dejar muy en claro que en caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos”, manifestó en conferencia de prensa virtual.

La titular de Economía señaló que la iniciativa “es discriminatoria o sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y las pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos”.

Es un tema que contraviene el propósito comercial del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues explicó que esta propuesta de crédito fiscal reducirá la competitividad del sector automotriz de América del Norte, frente a otras regiones del mundo.





