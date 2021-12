Banxico lanzará moneda digital hacia 2024

El Banco de México (Banxico) lanzará su moneda digital en 2024, así lo infromó el Gobierno de México en redes.

La dependencia consideró que es de suma importancia estas nuevas tecnologías y busca que se avance en la inclusión financiera del país.

"El Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país", indicó el gobierno a través de su cuenta de Twitter.

Aunque por el momento el Banco de México no ha publicado información al respecto en su página o redes sociales el gobernador de esta dependencia, Alejandro Díaz de León, desde el pasado mes de julio ya había manifestado su interés por acelerar la discusión sobre el uso y la regulación de las monedas digitales y con esto evitar distorsiones en los sistemas de pagos tradicionales.

“Creo que es esencial apresurarnos a ver esto. Hemos estado en muchas conversaciones en foros internacionales sobre cuál es lo óptimo y cómo podemos entender lo que son las combinaciones diferentes que pueden llevarnos a diferentes monedas digitales de bancos centrales, pero no sé si vamos a tener el tiempo para quedarnos a ver cuál es la mejor solución”, comentó en un evento organizado por el Foro Monetario Internacional (FMI).

El mes pasado el Díaz de León expresó que las criptomonedas deben ser usadas como un sustituto del efectivo y no como una moneda alterna de pago.

"Los criptoactivos que busquen ser utilizados como medios de pago deben ser extensiones de la arquitectura monetaria y financiera actual y fungir como un sustituto del efectivo, no como una moneda alternativa", comentó el banquero durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Cabe recordar que el presidente Andés Manuel López Obrador también ha hecho saber su postura frente al uso de criptomonedas en la economía nacional.

“No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto. Pensamos que tenemos que mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero, cuidar que esté bien el ingreso, que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos y con eso es suficiente”, expresó durante una conferencia matutina del pasado mes de octubre.