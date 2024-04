Luis Egure del Partido Encuentro Solidario, inicia campaña para presidencia municipal

Con alrededor de unos 200 simpatizantes, concierto villero de la agrupación Buenavida y raspas para el calor, comenzó su campaña política en busca de la presidencia municipal de San Luis Potosí, Luis Egure del Partido Encuentro Solidario, PES. El candidato afirma ser la diferencia, al ser el único que viene de la ciudadanía.

Desde las azoteas se veía la gente cargando banderines con los colores blanco y morado que identifican al Partido Encuentro Solidario, PES. Y organizando todo desde una esquina, uno de los ex líderes del Partido Morena, Moisés Rodríguez Cedillo, que ahora es secretario general del PES.

Aprovecharon para arrancar su campaña Sagrario Grimaldo del distrito 4, Stefani Fernández del distrito 6, Ernesto Sandoval del distrito 7 y Dalel Kasis del distrito 8.

Poco ambiente, pero mucho calor por la temperatura del día, vimos en el arranque de campaña de este partido en la capital potosina. La poca fila que había era para formarse por su raspado de limón, fresa, piña o guayaba. Todos sentados en la quietud de las sillas. Ni los cumbiamberos levantaron el ánimo.

Con alrededor de dos horas de retraso, arrancaron la campaña los aspirantes que aseguran van a ser la diferencia, pues la ciudadanía está harta de politiquerías. Su estandarte serán, la defensa de temas como el agua, la seguridad, empelo y movilidad.

El evento se realizó en el pasillo del callejón de Aránzazu, y aunque no bloqueaban el paso a los transeúntes, era difícil pasar. Se colocaron a los alrededores de los puestos de los vendedores de joyería, los conocidos hippies y poca venta podían hacer, pues los turistas no se podían ni parar por el mitin.

Los simpatizantes traían sus camisas blancas y hasta a las mascotas como rocket les tocó su playerita con identificación del PES.

Como era sábado y el evento político estaba a un costado de la iglesia, se veía que había más gente en las bodas que se estaban realizando en San Francisco. Las damas de honor y los invitados eran comunes de ver paseando por el mismo pasillo del evento, mientras la gente esperaba los solemnes discursos.

En tanto, en la plaza de Aranzazu hacían más escándalo los que estaban ensayando para la banda de guerra que no cesó su ruidero. Ni aun cuando ya iniciaron sus discursos políticos.

Dijeron ser un partido cien por ciento ciudadano, que tiene metas como crear talleres para mujeres que quieran crear independencia económica, se pronunciaron para evitar el elevado índice de divorcios, quieren una nueva oportunidad para los matrimonios y conciliar a las familias.

Luis Egure explicó que tiene contemplado pugnar por la salud, los adultos mayores, “vamos a buscar mayor protección, vamos a ver lo que es el tema del agua, que es un ámbito primordial para que San Luis Potosí, vamos a ver el punto medular de la vialidad potosina, el mantenimiento infraestructura todo lo que son servicios que tiene la municipalidad, darle más apoyo a la seguridad, tenemos mucha atención a las a las mamás solteras”.

En esta contienda afirma que tendrá el 80 por ciento de la preferencia de la gente “estamos muy fuertes en redes sociales, a la gente le está gustando y ahorita que van a conocer las propuestas. Yo creo que se van a convencer un poco más porque yo soy un candidato ciudadano, soy un candidato que me he dedicado toda mi vida al servicio público. Soy un candidato, que nunca he estado afiliado algún partido político”.