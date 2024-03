Perrito callejero consuela a Jesús en Viacrucis de Guatemala

Durante Semana Santa es común que en diversas partes del mundo se realicen representaciones de la Pasión de Cristo, tal es el caso de Guatemala. El Viacrucis transcurría con normalidad, hasta que un perrito se acercó a consolar a Jesús cuando estaba siendo azotado. Las tiernas imágenes se ha vuelto virales al mostrar la empatía que tuvo el lomito callejero con el actor que interpretó a Jesús.

Aunque la dramatización de la Pasión de Cristo es una actividad recurrente, esta historia cobró un giro adicional ante el amor que pueden brindar las mascotas.

Así fue la escena del perrito consolando a Jesús en el Viacrucis de Guatemala

Los hechos ocurrieron en Sacatepéquez, Guatemala, durante la dramatización de un Viacrucis. La escena transcurría normal, hasta que un perrito, al no lograr entender que se trata de una representación teatral, irrumpió en la escena de la representación para consolar al actor que interpreta a Jesús siendo azotado por los romanos.

De acuerdo a las imágenes que ya circulan en redes sociales, durante la representación realizada por un grupo de religiosos de la Pastoral Juvenil Parroquial, el actor estaba tendido en el suelo, aparentemente afectado por los azotes de sus compañeros durante la recreación del Viacrucis.

Fue justo en ese momento, cuando el tierno perrito se acercó a él, ingenuamente, para hacer muestras de consuelo y apoyo. El momento quedó capturado por un espectador y ahora se ha vuelto viral en las redes sociales.

De acuerdo con la información de medios locales, el lomito callejero se encontraba deambulando por la zona, cuando se acercó para observar lo que sucedía y, al presenciar el abuso hacia el actor que personificaba a Jesús, el perrito no dudó en acercarse para brindar su afecto.

“No todos entienden lo que es el amor al prójimo”, indicó la fundación de rescate y resguardo de mascotas maltratadas o abandonadas, Fundación Toby, durante la circulación de esta imagen.

Durante la dramatización del viacrucis, en Sumpango #Sacatepéquez, el cual representa la pasión de Jesús, un perrito no logra entender porqué lo lastiman, pero quería acercarse para consolarlo y hacerle saber que no está solo.



NO TODOS ENTIENDEN LO QUE ES EL AMOR AL PRÓJIMO. pic.twitter.com/Cf8Q9MGivl — Fundación Toby (@FundacionToby) March 28, 2024

Usuarios se enternecen con la imagen

Como era de esperarse, luego de que las imágenes fueran compartidas por usuarios en redes sociales, recibieron gran cantidad de comentarios. Si bien, muchos especularon que el perrito podría pertenecer al actor, otros aplaudieron el gesto de solidaridad y amor incondicional demostrado por el animalito.

“El amor de un perrito al hombre es incondicional, sin pedir nada a cambio; quizás la expresión más pura del amor mismo”, “Los humanos jamás podrán amar como lo hacen los perros, ellos nos enseñan lo que es el amor incondicional” y “Yo creo el perrito es el único que demostró amor al prójimo como lo hizo Jesús hace más de 2000 años”, fueron algunas de las respuestas.

