Configura tu app de TikTok con estos sencillos pasos

La plataforma TikTok es la app más usada por jóvenes y adultos, ya que el contenido es variado, además descargarlo es fácil y crear un perfil es sumamente sencillo. Si has utilizado la aplicación probablemente estarás acostumbrado a ver contenido diario, y si te agrada algo, te detienes lo ves y continuas, pero que pasa cuando pierdes un video favorito y no sabes de qué manera regresar a la reproducción y pasa mucho que se olvida guardarlo en favoritos o Me gustas. Con estos pasos podrás acceder rápidamente al historial de vídeos ya vistos en TikTok.

La aplicación cuenta con un historial de visualizaciones hechas y derechos, esta función tiene que ser activada antes de mostrarlo, existe una forma de acceder a los vídeos que has visto anteriormente, incluso si no habías activado el historial.

Se ha hecho viral y millones de usuarios han aprovechado para compartir con todo el público este interesante característica.

¿Cómo acceder al historial?

Abre tu aplicación de TikTok en tu dispositivo

Una vez ya en el inicio, busca el icono de la lupa y de esta forma accedes a la barra de búsqueda

En la barra escribe un asterisco, este aso debería funcionar con cualquier cosa que escribas, ya que existen casos donde el asterisco permite conocer mucho más contenido

A continuación aparecerán varios videos en pantalla, busca el icono ajustes debajo del botón buscar.

Activa la opción videos vistos después tocar Aplicar. En ese momento la página empezará a actualizarse.

Esta función a veces puede predecir los videos que aún no han sido vistos, pero que aparecerán próximamente en la página de inicio.

Activa el historial de vídeos

Es una función que debe activarse antes de ver los resultados en pantalla. Una vez que lo haces, cada TikTok que aparezca se almacenará sin ningún paso extra por tu parte, a diferencia del paso anterior será de forma cronológica.