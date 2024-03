Salpingoclasia, un método para quienes no buscan ser madres

Jessica Contreras, ginecóloga, oncóloga ginecobstetra y colposcopista, explicó en entrevista que la salpingoclasia es un método de planificación familiar permanente, y consiste en realizar un procedimiento en el que el médico corta las trompas de Falopio para prevenir futuros embarazos.

“El tema de la salpingo, es es tema de decisión. Entonces la mujer tiene el amplio derecho una vez que tiene vida sexual y que ya decidió no tener más bebés, obviamente previo consentimiento informado que se lo puede realizar”.

La médico especialista remarcó que esta opción aplica para mamás con multiparidades es decir, que ya llevan muchos bebés, también para aquellas mujeres que presentan alguna complicación en su salud, como enfermedad hipertensiva del embarazo como la preclampsia y que puede generar riesgo de muerte y para toda aquella mujer que no quiera se madre.

“Hoy en día cada vez hay más mujeres deciden no tener bebés y obviamente es un tema cada vez más presente y si la mujer dice que lo quiere hacer, aunque no haya tenido bebés, no importa la edad, no importa que no haya tenido bebés”.

La doctora también indicó en entrevista que, este procedimiento es rápido, que se tiene que hacer en quirófano idealmente, y se puede realizar con distintos métodos.

“Hay un método claro que es invasivo, pero hay unos que son invasivos mínimamente,estos casos se puede hacer por una laparoscopia a través de unas pequeñas incisiones en donde identificamos la salpinge y las cortamos, otra que es la más convencional”.

La ginecóloga Jessica Contreras apuntó que la recuperación de esta operación es entre las 48-72 horas si se realiza de forma lamparoscopica y si se realiza de una forma más invasiva como lo es a través de una abertura en la pared abdominal, pues la recuperación tardará un poco más de una semana.

“Para aplicar a esta cirugía deben estar seguras, deben de pensar y de estar conscientes, porque lo primero es la salud de la mujer”.