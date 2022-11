Ciertos Shampoos traen sustancias cancerígenas

En la vida existen millones de productos que facilitan el cuidado de pelo, piel, y hasta para uso personal. En cuestión de la belleza hay tantas opciones que a veces no sabemos cuál la marca correcta para que en un determinado momento no te haga daños a futuro.

Las mujeres son el primer mercado para muchas empresas, ya que son las que más productos usan para el cuidado personal y eso implica todo, cabello, piel, ojos, maquillaje entre otras más.

El champú seco es lo más práctico para todas aquellas que por falta de tiempo y exceso de grasa sobre todo en la zona de la raíz, y eso implica el no poder lavar el pelo diario. Su uso es tan fácil que solo aplicas un par de vaporizaciones y el cabello cobra vida, dejando de verse graso y opado.

Pero de acuerdo a un estudio realizado por un laboratorio en Estados Unidos indicó que ciertos champús contiene altos niveles de benceno, causantes que provocan cáncer en la médula ósea.

¿Qué es el Benceno?

Es una sustancia química que se usa como solvente en la industria química y farmacéutica. Se caracteriza por ser incoloro o de color amarillo solo cuando esta a temperatura ambiente.

La mayoría de estos Champús contienen este producto y que a largo plazo puedan provocar un daño irreparable. Las marcas como Not Your Mother’s y Batiste, de Church & Dwight Co., contienen altos niveles de benceno químico que causa cáncer.

Esta empresa se hace llamar Valisure, un laboratorio analítico con sede en New Haven, Connecticut, en asociación con Syft Technologies, esta empresa diseña y vende equipos de análisis. Trabajo con 148 lotes de 34 marcas de champú seco en aerosol, descubrieron que el 70% de estas, contiene benceno, causando cáncer en la sangre o en la médula ósea.

Los niveles de benceno en estos productos mucho más altos que en cualquier otro producto de cuidado personal.

Es por eso que esta empresa solicito una petición a la Administración de Drogas y Alimentos, por de Estados Unidos para que se retiren los productos del mercado.