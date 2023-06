Pequeñas acciones que puedes realizar para combatir el calentamiento global

Todos sufrimos las consecuencias del calentamiento global y día a día podemos ser testigos de sus efectos que tienen un gran impacto en el mundo entero.

El calentamiento global, es una serie de cambios en los patrones meteorológicos en la tierra, los cuales pueden ser variantes dependiendo el lugar, pero que se ven reflejados en los cambios del ritmo de clima. Por eso hace más calor o más frío, pero esto se debe a la contaminación, a la combustión de combustibles fósiles y a los gases de efecto invernadero.

Últimamente en el país y en mundo los cambios climáticos han tenido consecuencias devastadoras, desde huracanes, olas de calor, frío extremo u otras manifestaciones de la naturaleza que parecen poco usuales.

Por eso, es importante que dejemos nuestro granito de arena para realizar acciones que ayuden a combatir el calentamiento global, en lugar de quejarnos por los cambios climáticos:

1. Reduce el uso de tu vehículo

Sabemos que es un medio de transporte muy necesario, pero si harás recorridos cortos en los que puedes utilizar el transporte público para llegar al lugar que deseas, es una buena opción, además de que evitarás estresarte por no conseguir estacionamiento.

2. Utiliza medios alternativos de transporte o comparte tu vehículo

Utiliza la bicicleta para moverte por la ciudad, así también evitarás el tráfico y te mantendrás en forma por realizar una actividad física. Otra opción es utilizar el transporte público o si no tienes opción, puedes utilizar tu vehículo y si más personas que conoces se dirigen al mismo lugar, puedes compartir tu auto, además, ya tendrás compañía en el trayecto.

3. Reduce el consumo de energía eléctrica

Aunque no lo creas, los aparatos siguen consumiendo energía a pesar de que están apagados y siguen conectados, por eso, si no los estás utilizando y no es necesario que los mantengas conectados, desenchúfalos. También procura apagar las luces que no utilices.

4. Cuida el agua

El agua es un líquido vital para el ser humano, por eso debes procurar su cuidado. Cuando te bañes y te laves los dientes usa el agua necesaria y evita el desperdicio. Si tienes una gotera, instala un recipiente para que uses esa agua en otras actividades.

5. Reduce tus residuos y se responsable

Separa tus residuos y evita tirar los aceites de tus alimentos en el fregadero, estos también puedes llevarlos a un centro de reciclaje. Planea tus compras para que reduzcas el desperdicio de alimentos, recuerda comprar solo lo necesario para tus despensas y elije productos que tengan empaque sustentables. Procura utilizar lo menos posible platos y vasos de plástico.

Sabemos que pequeñas acciones en individual tal vez no hagan la gran diferencia para ayudar a combatir el calentamiento global, pero si muchos nos sumamos a estas buenas prácticas podemos contribuir a hacer un mundo más limpio y más responsable.