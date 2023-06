¿Variaciones de voltaje por el calor? Así debes cuidar tus electrodomésticos

Con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la entidad, las y los potosinos han buscado la forma de mantenerse frescos a través de los aparatos electromésticos como los ventiladores, minisplits, aires acondicionados y hasta el refrigerdor abierto para que el hogar se mantenga fresco.

Sin embargo, estos altos consumos de energía pueden causar variaciones de voltaje, que son de lo más normales en todo el mundo, pero pueden dañar los aparatos eléctricos de tu hogar. Aunque estos cambios drásticos no los puedes controlar, lo que sí puedes hacer es prevenir los daños en tus aparatos o en la instalación eléctrica con estos consejos.

Instala un regulador de voltaje en aparatos de primera necesidad

Un electrodoméstico de primera necesidad es aquel el que necesariamente se tiene que mantener conectado a la energía eléctrica aunque te encuentres fuera de casa, como el refrigerador. Por ello, con un regulador de voltaje podrás minimizar los efectos ante una baja de energía o un apagón.

Desconecta los aparatos que no uses

Aunque parezca que tus aparatos no están consumiendo energía, pueden llegar a sufrir daños en caso de una variación de voltaje, por eso, si no lo estás utilizando y no son de primera necesidad es mejor desconectarlos. Esta recomendación también aplica para cuando salgas de casa, para evitar la saturación de la instalación.

Identifica los aparatos de mayor consumo de energía

Si siempre tienes aparatos conectos, es importante que revises si son altos consumidores de energía, pues estos aunque sea poco continúan consumiendo, por lo que es recomendable que se enchufen en el momento en el que vas a utilizarlo. Entre estos aparatos están los que usan resistencias, como la plancha, la cafetera y el tostador. La televisión y la lavadora también son aparatos que consumen mucha energía.

Revisa tu instalación eléctrica

Es recomendable que un experto realice una revisión de tu instalación eléctrica, por lo que por lo menos cada año deberás asegurarte de que todo se encuentre en orden y no haya cableado dañado o safado e incluso viejo.

Por último, debido al calor todos buscamos la manera de refrescarnos, si tienes un ventilador, este consumirá mucho menos energía que el minisplit o el aire acondicionado. Pero si tú tienes en tu hogar uno de estos dos últimos, se recomienda que una vez encuentres fresco tu casa, lo apagues, así cuidarás el consumo de tu luz, además puedes programarlo para las horas en las que estarás en tu domicilio y por último, recuerda realizar el mantenimiento adecuado en ese tipo de aparatos de climatización, con estas recomendaciones podrás evitar una sobrecarga de energía y también cuidarás tu bolsillo.