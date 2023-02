Fundamental modificar situación de violencia en el país: especialista

En el marco de la celebración del día del amor y la amistad, este 14 de febrero, la Doctora Nallely Arias García, precisó que es necesario transformar estos mitos que nos llevan a pensar que todos necesitamos “una media naranja” para ser felices o que dictan que “en el amor todo se perdona”.

A decir de la especialista, el amor hacia sí mismo contribuirá a que la situación de violencia en el país y en el mundo comience a modificarse. Por lo que considera fundamental fomentar la autoestima en los niños y los jóvenes, además de enseñarles que el amor verdadero se construye en el respeto y la comunicación, en donde se tienen las mismas oportunidades, derechos y compromiso en la relación.

“El punto es, ser individuos, tener proyectos y una vez en pareja, tener un proyecto en común. Entender y reconceptualizar qué es el amor, contribuirá a comprender e identificar las situaciones de violencia”, explicó.

¿Cómo construir el amor propio?

Sé empático contigo mismo. La empatía, es reconocer los estados emocionales del otro y reproducirlos en uno mismo.

Identifica tus aptitudes y explótalas. La capacidad de crear, tener autonomía, ser resiliente, tener sensibilidad para tomar decisiones, ayudarán a tomar mejores decisiones para labrar una vida plena y pacífica.

Expresa tus emociones sin temor.

Cuida tu salud física y mental. El cuidado personal apoyará a incentivar la autoestima, invierte tiempo en tus gustos, pasatiempos y disfrútalos de manera individual.

Festeja más tus logros y evita los pensamientos negativos.

Por otro lado, al referirse a la violencia de pareja, la Doctora Nallely señaló que, esta no inicia con una lesión grave, siempre inicia con señales de violencia que no hemos aprendido a identificar. “Si alguien te ofende y ha pasado los límites del respeto, esa persona no te ama, al menos no lo hace en la manera en que se va a construir una relación saludable y duradera”, indicó.

Permitir la violencia tiene consecuencias, físicas, psicológicas e incluso económicas. La ONU-Mujeres (Organización de las Naciones Unidas), ha puesto en evidencia que una de cada tres mujeres ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima; de esta población afectada, menos del cuarenta por ciento busca algún tipo de ayuda.

Recordó que los tipos de violencia son: psicológica, se refiere a todo aquello que puede mermar de alguna manera tus afectos, pensamientos, conducta y que hace que modifiques tu forma de ser; física, puede iniciar a violentarse con un pellizquito o golpecito en el hombro que puede ser parte de un juego o un acuerdo pero que puede convertirse en el inicio de una situación violenta; económica, es una forma de control y el poder, es decir, si puedo hacer que mi pareja dependa de mí por falta de ingresos propios; sexual, alude al acoso, el abuso, incluso violación, y que puede empezar con una mirada lasciva.

Además, están surgiendo otras, como el desprestigio. Por ejemplo, los insultos a través de las redes sociales son una forma de violencia que hace dos décadas no existía.

Nallely Arias García, explicó que es muy frecuente que quien está inmerso en una situación de violencia, suele no darse cuenta, lo importante es que quienes están cerca de alguien que está sufriendo una situación de este tipo, no se alejen y lo comuniquen a la persona que está pasando por esta situación, para ser parte de una red de apoyo.

Añadió que quien vive una relación violenta probablemente quiera quedarse ahí, porque piensa que la otra persona va a cambiar. Sin embargo, la especialista advirtió que la persona que es violenta no va a cambiar por sí solo, tendrá que llevar a cabo un proceso terapéutico, aceptarlo de manera genuina y hacer una introspección y análisis profundo sobre su conducta.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí