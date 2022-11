Creyó que estaba embarazada, pero se trataba de otra cosa…

Imagina que eres una chica normal de tan sólo 24 años, haces tu vida como cualquier otra persona de tu edad, y un día, en menos de tres meses tu vientre se ha abultado de una forma más que misteriosa, pues bueno, es precisamente lo que le pasó a la usuaria de Twitter, AlbBelieb.

La joven originaria de España hizo públicas un par de fotografías en las redes sociales donde podía verse como le salió una “pancita” como si estuviera en estado de gestación.

Fue precisamente en octubre de este 2022 cuando la chica hizo el primer hilo de su historia, y luego de la valoración y estudios de médicos, se dieron cuenta de que no se trataba de un bebé, o de que simplemente había engordado un poco como lo creyó al principio, se trataba de un teratoma.

La ususaria de Twitter relata: “En 3 meses me salió una tripa de embarazada y pensé que era que había engordado luego pensé que era un bebé de 24 semanas".

hilo sobre cómo en 3 meses me salió una tripa de embarazada y pensé que era que había engordado luego pensé que era un bebé de 24 semanas y termino siendo un quiste ovarico de 20x18cm fav si queréis hilo con fotos espero poder ayudar a alguien cn esto 🤍🤍🤍 — αlbα ☾ (@AlbBelieb) October 10, 2022

Entre sus posteos la joven señala que en ese entonces no sentía dolor y sus periodos eran normales, y su único síntoma era que orinaba muy seguido por lo que no acudió al médico, sino hasta que que vio que su estómago no dejaba de crecer.

Aunque en varias ocasiones le aseguraron que estaba embarazada, todo se descartó con las pruebas médicas, por lo que la mandaron al ginecólogo donde finalmente detectaron el quiste ovárico.

Después de su operación y analizar lo que le extrajeron vieron que se trataba de un "ser con pelo, dientes y piel", que dentro de la ciencia se conoce como teratoma.

cuando me entero de que el quiste ovarico de 20cm q me sacaron el mes pasado ha sido analizado y era un fucking teratoma ovarico asi d feo estoy gritando pic.twitter.com/cHTmcDPVmR — αlbα ☾ (@AlbBelieb) November 10, 2022

Con su experiencia, la joven ahora espera ayudar a otras personas que pasen por una situación en la que su "pancita" crezca de manera repentina.

Datos sobre los teratomas

Los teratomas son tumores formados por tejido, como pelo, músculo y hueso. Generalmente aparecen en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres. Pueden ser benignos o malignos.

Los síntomas pueden variar según la ubicación. Puede aparecer una protuberancia o hinchazón acompañada de dolor.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí