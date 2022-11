"No estoy loco", lo que dice la gente cuando se les motiva a ir al psicólogo: experto

No estoy loco, es el principal argumento que dan las personas al motivarlos a acudir al psicólogo o psiquiatra, desafortunadamente, miles pierden la vida en el debate hacia buscar o no, ayuda profesional para las enfermedades de la psique.

Sergio Galán Cuevas, doctor en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, refiere que en muchos momentos, el profesionista de la Salud Mental, es la que canaliza a los pacientes para recibir atención psiquiátrica.

"Cuando tiene un transtorno específico, que tenga por ejemplo, algún problema de ansiedad generalizada, depresión profunda, algunas cuestiones que involucren tratamientos médicos, pero hay muchas cosas que hoy en día los psicólogos podemos realizar sobre todo en el primer nivel de atención que no requieren de intervenciones psiquiátricas".

Una persona que tiene problemas de esquizofrenia o que es agresiva, requiere necesariamente de algún medicamento que disminuya sus trastornos, pero hoy en día, ya también hay tratamientos psicológicos que incluyen la atención de estas dificultades para que las personas las logren vencer.

"Cuando la persona ya no tiene control sobre sí misma, se puede hacer una valoración y sí hay procedimientos que le podamos enseñar para disminuir los problemas depresivos, los psicólogos lo hacen, pero si no funciona, lo que sigues el tratamiento farmacológico con el psiquiatra, quien determina, dosis, temporalidad y todo lo relacionado con la enfermedad. Y el psiquiatra regresa al paciente al psicólogo cuando ya está controlado".

La diferencia entre psicólogos y psiquiatras, tiene que ver en que el psicólogo diagnóstica el comportamiento de la gente, mientras que el psiquiatra basa todas sus estrategias en la medicina apropiada.

El gran problema de la Salud Mental es que no hay muchos psiquiatras en el Estado, se calculan unos 50, mientras que hay más de, 500 psicólogos activos "el problema es que la gente no quiere ir con ninguno de los dos, porque tiene cierto temor hacia ambos profesionales, la gente no quiere ir, el gran mito es decir no estoy loco".

