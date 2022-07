Tormenta solar podría ocurrir mañana y así afectaría a la Tierra

Mañana podría emitirse una tormenta solar con dirección al planeta Tierra, así lo indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a través de su especialista la doctora Tamitha Skov, conocida popularmente como ‘la mujer del clima espacial’, ella señaló que es complicado predecir el comportamiento real que tendrá este fenómeno.

"¡Golpe directo! Un filamento en forma de serpiente de una tormenta solar impactará en la Tierra", indicó la experta del organismo estadounidense por medio de su cuenta oficial de Twitter. En ese mismo mensaje, detalló que el centro de investigación ya conoce la fecha estimada en la que ese filamento chocaría con nuestro mundo.

Se indicó que existe la posibilidad de que este comportamiento sea prácticamente imperceptible para los seres humanos, sin embargo, su intensidad podría ser mayor, y en consecuencia, se detectarían fallas en algunos sistemas de telecomunicaciones, o incluso, la gente que se exponga de manera directa podría presentar algunos malestares.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA SOLAR?

Nombrada también como tormenta geomagnética, es un episodio que se produce cuando hay una mayor emisión de la masa coronal. Si tiene mucha presión, se generan alteraciones en la magnetosfera de la Tierra. Estas tormentas se clasifican en una escala del 1 al 5, en este caso, la NASA señaló que se prevé que el impacto sea moderado.

“La orientación magnética de esta tormenta solar dirigida a la Tierra va a ser difícil de predecir. Si el campo magnético de esta tormenta se orienta hacia el sur, pueden darse condiciones de nivel G2 (posiblemente G3)", añadió la doctora Skov.

Se precisó que el impacto se llegaría a partir del próximo 19 de julio, sin embargo, se desconoce cuanto tiempo durará, ya que hay veces que solo está un par de días, aunque hay ocasiones en las que se extienden por semanas.

¿QUÉ PUEDE OCASIONAR LA TORMENTA SOLAR?

Se explicó que este fenómeno crea explosiones llamadas fulguraciones solares, que mandan toneladas de energía por todo el espacio que viajan a la velocidad de la luz. Esta ocasión, se dirigirán a nuestro planeta.

En respuesta, la Dr. Skov mencionó que "Toda esta radiación adicional puede dañar los satélites que usamos para las comunicaciones y la navegación, y puede interrumpir el funcionamiento de las redes eléctricas. La radiación de las tormentas solares también es peligrosa para los astronautas que se encuentran en el espacio".

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

Asimismo, afectará principalmente a las regiones más expuestas, que son las que están cercanas a los círculos polares del Ártico y Antártico, así lo detalló una investigación del Instituto Español de Estudios estratégicos. También, se comentó que hay una gran probabilidad de que se proyecten auroras boreales.

Por otro lado, el organismo europeo mencionó que hay casos en los que las tormentas solares pueden generar dolores de cabeza, leves mareos y cansancio, aunque, es poco probable que esta vez sea así.





