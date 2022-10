NASA emprende un estudio para conocer mejor los ovnis: ahora serán llamados fanis

Una gran noticia para los interesados en el tema de los ovnis ha dado a conocer la NASA el día de hoy. Se trata de la conformación del primer grupo dedicado exclusivamente a este fenómeno, inclusive, los ovnis (UFO) dejarán de llamarse de ser llamados de esta manera para pasar a ser fanis (UAP), es decir, fenómenos aéreos no identificados, señala la NASA en un comunicado.

Este nuevo nombre está pensado para abarcar más elementos e incluir otros aspectos que antes pasaban por desapercibidos o eran mal comprendidos.

¿Quiénes conforman este grupo para el estudio de los fanis?

Este grupo creado por la NASA, pero que realizará un estudio de manera independiente estará conformado por 16 científicos y científicas que comenzaron a trabajar a la brevedad, para ser más precisos, el pasado lunes 24 de octubre.

Dicho estudio, que se prevé duré nueve meses, tiene la finalidad de sentar bases para posteriores estudios sobre los fanis y organizaciones espaciales puedan servirse de ellas.

El grupo está conformado por físicos como David Spergel presidente de la Fundación Simons, donde fue el director fundador de su Instituto Flatiron de Astrofísica Computacional; oceanógrafos como Paula Bontempi quien es oceanógrafa biológica desde hace más de 25 años y es la sexta decana y la segunda mujer en dirigir la Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island; politólogos como Jen Buss quien es directora ejecutiva del Instituto Potomac de Estudios Políticos en Arlington, Virginia.

También participan periodistas como Nadia Drake, periodista científica independiente y escritora colaboradora de National Geographic y Scientific American; personal de la NASA como David Grinspoonm, científico senior en el Instituto de Ciencias Planetarias en Tuscon, Arizona y es asesor frecuente de la NASA sobre exploración espacial; exastronautas como Scott Kelly quien era astronauta de la NASA, piloto de pruebas, piloto de combate y capitán retirado de la Marina de los E. U e ingenieros como Joshua Semeter es profesor de ingeniería eléctrica e informática y director del Centro de Física Espacial de la Universidad de Boston y se dedica a investigar las interacciones entre la ionosfera de la Tierra y el entorno espacial, por mencionar algunos de los integrantes de este ecléctico grupo.

“La NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un cargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a UAP”, dijo Daniel Evans, administrador asociado adjunto adjunto para investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Misión de los astronautas

Sin duda el grupo comienza con algunas situaciones complicadas ya que muchos datos sobre los ovnis son clasificados, no obstante, ellos trabajarán con documentos de libre acceso de algunas bases de datos recopiladas por el gobierno, organizaciones civiles, datos comerciales y demás fuentes que puedan ser útiles para la investigación.

Después de recabar, organizar y analizar los datos, el equipo elaborará una hoja de ruta para el análisis de datos de fanis (UAP) por parte de la NASA en el futuro. Será a mediados de 2023 cuando se publique un informe completo con los hallazgos del equipo.

Este proyecto también se debe a que los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y por tanto, dicho estudio está en sintonía con los objetivos del gobierno y de la NASA.

“Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington.

“Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable”, agregó.