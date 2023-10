(Video) El taekwondo salvó a Denisse y sus hermanos del bullying

Denisse y sus hermanos conocieron el bullying desde muy pequeños, ellos eran constantemente blanco de golpes y “bromas” de sus compañeros de colegio, pero sus padres encontraron la solución en el taekwondo para darles esa oportunidad de defenderse.

“Me ha ayudado muy bien, de chiquita en el kínder me hacían bullying o me levantaban la falda, me faltaban al respeto y pues es una gran ayuda por alguna situación que me pase o algo saber cómo defenderme”, comentó Denisse.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Eva Mendoza Gómez, mamá de Denisse, recordó que desde los 3 años comenzaron a practicar este deporte, ya que en el colegio en el que se encontraba les hacían bullying, “nosotros como papás decidimos meterlos a este deporte para que se supieran defender porque pues llegaban todos golpeados a casa”.

Aunque es un deporte de contacto, los hermanos Morales Gómez aprendieron que podían defenderse sin necesidad de la fuerza, con lenguaje corporal, miradas y gestos, todo esto lo fueron aprendieron en la Academia Deportiva de Tae Kwon Do con los profesores Salvador y William Allende.

“Aunque este deporte es de contacto, a lo mejor no porque tú te sientas como yo practico taekwondo tampoco vayas más allá de algún problema mayor y que sí obviamente que si te están haciendo algo defenderte, pero también este saber cómo”, dijo Denisse, quien ahora ya se encuentra peleando en eventos internacionales.

El profesor Salvador Allende habló parte de lo que se trabaja en la Academia Deportiva de Tae Kwo Do en donde ponen primero a los alumnos antes que lo deportivo: “Nosotros no estamos tan interesados en dar resultados deportivos, cuando llegan a este Centro de Tecnificación todo cambia, los que deciden estar aquí es porque ellos quieren especializarse en este deporte, pero el 99% de nuestro alumnado se enriquece en valores”.

Los profesores son formadores de estos jóvenes y gracias a sus enseñanzas los papás han notado un cambio positivo en sus hijos pues son más disciplinados en su alimentación, estudio y vida social, además de convivir más en familia pues los apoyan en sus combates en los que participan.

Al respecto Denisse mencionó: “Yo siento que es una disciplina la cual tienes que estar entrenando para poder llegar a tus metas” y por su parte la feliz mamá de Denisse dijo: “Académicamente deportivamente han mejorado mucho, les ha ayudado mucho y este y pues nada, esperemos que sigan muchos años más en este deporte”.

Salvador Allende comentó parte del trabajo con los alumnos es lo se hace dentro de la Academia Deportiva de TKD: “Abarcamos la parte cognitiva donde todo el trabajo motriz, todo el desarrollo del patrón motor básico y todo lo que hacemos cada día fortalece las conexiones neuronales de su cerebro para que resulte en un mejor estudiante en la escuela, el tema socio afectivo que hacemos es desarrollar todos los días con reglas en la clase de Taekwondo, se fortalece en casa, ayuda en casa, recoge sus zapatos, colaboran con le corresponde, cuida de su alimentación porque está convencido que es bueno para él”.

Los hermanos Morales Gómez dejaron atrás todo lo malo y se enfocan en perseguir su sueño sin descuidar lo más importante que es su familia, Denisse es quien tiene un María del Rosario Espinoza su ejemplo a seguir y seguramente lo conseguirá.

Estos jóvenes ahora disfrutan del presente con las dos medallas que lograron en diferentes competencias internacionales y continuarán aprendiendo más en la Academia Deportiva de Tae Kwon Do.