Presidente de ADSL descarta el cese del entrenador del equipo femenil

Jacobo Payán Espinosa, presidente del Atlético de San Luis, descartó por el momento que vayan a despedir al entrenador Fernando Samayoa por el cúmulo de derrotas, ya seis consecutivas, en la Liga MX Femenil.

"El Atlético de San Luis femenil está pasando un mal momento, todos lo sabemos, pero creemos que no hay que tomar determinaciones a la ligera pues no representa una solución real, hay que analizar y platicar bien con el cuerpo técnico que está sucediendo. El equipo está al borde de no calificar a liguilla y no lograr el objetivo que se planteó, pero más allá hay que ver de fondo si el proyecto está caminando o no".

Payan Espinosa enfatizó que la decisión de cesar a un entrenador de su puesto no debe tomarse con la cabeza caliente ni con el hígado, "debe analizarse el todo al finalizar el torneo y eso haremos con la rama femenil, por lo que por el momento no hay un plan "B" para los tres partidos que faltan, ni un ultimátum al entrenador".

Cortesía | Martín Báez

Reconoció que falta mucho apoyo al Atlético de San Luis femenil, y eso se analizará al finalizar el actual torneo, porque viene una reestructuración total en el proyecto, desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo, aunado a que la nueva Ciudad Deportiva que se espera tenga el Club en aproximadamente un año, vendrá a solucionar cuestiones como los campos para que entrenan las mujeres, vestidores, gimnasio, etc., que actualmente se ha visto limitado por no contar con todo ese espacio en el Centro Deportivo La Presa, para ellas.

Por último, volvió a reiterar su compromiso con la rama femenil, "cierto que todos los reflectores se los llevan la varonil, pero ellas también nos interesan, aunque muchos piensen lo contrario, y esperemos que para el próximo torneo el cambio que pretendemos empiece a notarse", apuntó.

Será este domingo 15 Atlético de San Luis recibe a Tigres de la UANL en su siguiente partido.