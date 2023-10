Santos del Potosí canastea 85-60 a Soles de Mexicali

La serie se quedó en casa al imponerse Santos del Potosí por canastiza de 85-60 a Soles de Mexicali, en la fecha 20 de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Fue la victoria doce para los celestiales por ocho derrotas, para llegar a 32 puntos y meterse de lleno a la pelea por los primeros cinco lugares de la clasificación general.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Santos del Potosí dirigido por el coach Héctor Porrata-Doria saltó a la duela con uniforme rosa y con Tjader Fernández, Timajh Parker, Omar de Haro, Rakeem Christmas y Barry Chinedu como su quinteta titular.

Soles de Mexicali con indumentaria toda en color naranja, dirigidos por el coach Manuel Hussein, con Donte Clark, Adam Smith, Adonte Parker, Lucas Martínez y Keith Thompson.

El partido arrancó a tambor batiente, diferente al primero de la serie. Los de casa corrigieron errores y apretaron en la marca, además de que andaban certeros en sus disparos al aro. Después de un empate 6-6, tomaron la ventaja con canastas de Parker, Chinedu y triple de Fernández, para tomar la ventaja 13-6 y de ahí en adelante aprovechar cada ofensiva, ya que se Soles no encontraba la fórmula para frenar los embates de los locales, que aventajaron 27-10.

Mexicali cambió sus titulares, buscó con elementos de banca anotar puntos, pero no andaban certeros desde el perímetro y pintura. Santos no bajó el ritmo y sus elementos de banca también colaboraron con puntos para un 38-21 con cinco minutos en el reloj. La situación no cambió y se fueron al descanso 48-30 a favor de los celestiales.

Con la ventaja, los del Potosí salieron relajados, y en cuatro minutos y medio solo anotaron una unidad, aunque Mexicali no aprovechó eso y sumó sólo siete unidades para el 49-37. Fue cuestión de que los de casa apretaran el acelerador para mantener la ventaja 59-46.

Y al inicio del último cuarto, ahora sí con triples de Omar de Haro y aporte de Chinadu, aseguraron el cotejo con ventaja hasta de 25 unidades ante unos Soles apagados, que ahora no les funcionó nada, fueron totalmente superados para al final llevarse su segunda derrota del Auditorio Miguel Barragán, y cuarta consecutiva, por 85-60.

Cabe mencionar que lo mejor de la noche se lo llevó el potosino Braulio Ramírez, quien entró a la duela con dos minutos en el reloj y colaboró con una asistencia y encestó dos puntos, ante la ovación de los aficionados que hicieron una entrada de mitad de aforo, y que se fueron felices con la victoria, en quincena y fin de semana.