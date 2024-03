Valeria Juárez gana oro en karate en Juegos Centroamericanos

Dicen que los sueños se cumplen y la jovencita Valeria Juárez cumplió el suyo al participar con éxito en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe 2024, logrando la medalla de oro en la disciplina de karate.

Fue en la categoría Cadete de 61 kilogramos, modalidad kumite, que la karateca potosina subió a lo más alto del podio, respondiendo así a la confianza que le dieron sus entrenadores y patrocinadores.

La ciudad de Managua, Nicaragua fue la sede de la cita Centroamericana y del Caribe en la edición XXIII, a donde acudieron los mejores karatecas infantiles y juveniles de varios países, incluido México.

Valeria Linett representó a San Luis Potosí y México, junto con Frida Nicole Hernández Yáñez, logrando ambas preseas, oro y bronce, respectivamente.

El camino al éxito para Juárez Martínez no fue fácil, como todo en la vida, por lo que enfrentó en su primer combate a la anfitriona, la nicaragüense Sara García Rodríguez, a la cual dominó y pudo conseguir los puntos necesario para salir avante en su debut a pesar del nerviosismo.

Cortesía / SADECO

En su segundo enfrentamiento la rival fue la guatemalteca Fabiana Micheo Hernández quien se topó con una Valeria motivada y más segura mentalmente, que logró imponerse aplicando todo el aprendizaje de su preparación.

Así avanzó a la gran final por el oro. Su rival fue la salvadoreña Sara Beatriz Gutiérrez, ambas karatecas llegando invictas al compromiso. El combate fue desgastante y de mucha estrategia, pero de nuevo la potosina supo encontrar las debilidades de su rival y logró posicionarse bien en el tatami y lograr con buenos movimientos la suma de puntos que le permitió quedarse con la presea dorada.

Al saberse ganadora no ocultó su felicidad y con su sonrisa que le caracteriza a la jovencita karateca, minutos después en la premiación subió a lo alto del podio para que le colgarán la presea dorada, tantas veces soñada y ahora si toda una realidad.

Su madre no podía ocultar también su felicidad y escribió en redes sociales: “lo has hecho una vez más hija y no es casualidad sino producto del trabajo constante, del gran equipo al que perteneces y del profundo amor por el karate. Continúa trabajando por cada sueño y de la mano de Dios siempre lo vas a lograr. Gracias a sus Senseis Lorena Mendoza y Manuel Candia por brindarle a Vale sus conocimientos, su dedicación y su tiempo. Gracias Familia porque son el roble que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Y a cada persona que de una y tantas formas son parte de esta aventura, gracias infinitamente”, agregó.

Cabe mencionar que una pieza importante para que Valeria Juárez pudiera viajar a Nicaragua fue el piloto potosino de rallies Ricardo Cordero, quien a través de su programa “Primero por San Luis”; apoyó a la karateca con los boletos de avión, creyó en ella y la jovencita respondió a la confianza.

EL DATO

Valeria Linett Juárez Martínez, tiene 15 años y desde los 8 de edad practica el karate, y ahora también judo.