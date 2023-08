Valentina Plascencia gran prospecto del voleibol potosino

Dos veces ha sido elegida la mejor jugadora de la Liga Polideportiva 2022 y 2023.

Con el equipo Delfines asistirá a su segundo evento nacional del 6 al 12 de agosto en León, Guanajuato.

Valentina Plascencia Palomo a sus 13 años tiene como una de las metas en su vida convertirse en una gran jugadora de voleibol, no solo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional e internacional. Sabe que los sueños se cumplen, pero para que se hagan realidad debe uno ser constante y muy disciplinado.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Desde niña el deporte ha sido parte de su corta vida, no por obligación de sus padres sino porque ella misma lo ha aceptado y le agrada ponerse retos y superarlos.

"Siempre mi mamá me inculcó el estar activa en algo, a los 4 años entre a ballet, me encantó y lo practique durante cinco años, aprendí diferentes bailes, actualmente me gusta el Hip-Hop y aunque ya no voy a clases, cuando tengo tiempo libre bailo. Tuve la oportunidad de cuando estaba en ballet, asistir a diferentes eventos y siempre me iba bien", comenta en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Detalla que no solo ha practicado el baile, también la natación y triatlón, deportes donde también fue buena competidora y que los practicaba con gusto. Sin embargo cuado estaba por cumplir los 10 años de edad empezó con el voleibol y de inmediato se enamoró del deporte de las clavadas.

"Me invitaron al equipo Delfines que es de los más conocidos en la ciudad, y pues con apoyo de mi mamá que me lleva a los entrenamientos en la semana y partidos los fines, me animé y fue algo importante ya que me sentí muy bien al practicarlo y participar con el equipo cuando empezamos a jugar en torneos. Y por el momento es a lo que me dedico, a parte de la escuela".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Valentina comenta que desde que practicaba ballet hasta la actualidad con el voleibol, siempre ha sido disciplinada, "creo que no batallo con eso, a veces si me siento cansada por todo lo de la escuela, pero cuando ya llegó a los entrenamientos se me olvida y el saber que voy a practicar voleibol me pone contenta. Soy muy constante y perseverante, siempre quiero ganar, me emocionó cuando me toca dar el punto del triunfo, pero también me ha tocado sentirme triste cuando perdemos".

Añade que en la cancha le gusta ser buena a la defensiva u ofensiva, tapar remates pero también lograrlos, "mi estatura me ayuda, pues siempre he sido alta, mido 1.68 metros, y aunque no soy muy delgada siempre he tenido buena condición y físico".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

De los logros en el voleibol, al respondernos se le ilumina el rostro, "pues apenas tengo pocos años pero me ha ido bien, con Delfines hemos ganado partidos; también me invitaron a jugar con unas niñas de preparatoria en la Liga Polideportiva de puros colegios, y pues he ganado dos años seguidos el trofeo a la mejor jugadora en el 2022 y 2023, eso me ha motivado mucho pues ellas son de edades mayores que yo, digamos que soy la "peque" del equipo pero me han dado confianza para jugar y ser pieza importante en los triunfos.

El año pasado también pude participar en un Nacional en Aguascalientes, y ahora del 6 al 12 de agosto, la próxima semana, me voy con Delfines a competir en el Festival Nacional Infantil - Juvenil 2023 de voleibol que será en León, Guanajuato. Participan muchos equipos de diferentes estados en varias categorías, nosotros somos juveniles. Y pues la idea es ganar el título y traerlo para San Luis Potosí", comenta segura.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Añade que por el momento no la han convocado a la selección potosina de voleibol, pero espera algún día que suceda. "Sueño con llegar lejos en el deporte, no se, representar a …