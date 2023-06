Ultramaratonista recorre el país a favor de la comunidad Rarámuri

Con la finalidad de recaudar fondos para la comunidad Rarámuri de la sierra Tarahumara, el ultramaratonista Luis Martínez estuvo en la capital potosina y fue recibido por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien se comprometió a apoyar la causa.

La campaña del atleta se denomina "32 estados en pies ligeros", la cual inició hace una semanas y pretende visitar la capital de cada una de las entidades del país y ese mismo día correr un maratón, 42 kilómetros 195 metros, para recaudar fondos.

"Yo tuve una operación en la columna y estuve a punto de quedar con discapacidad motriz. Afortunadamente superé esa situación y a manera de agradecimiento me puse a correr, pero cuando corrí uno de los ultramaratones en los que participé fue en Chihuahua, donde participa la comunidad Tarahumara y Rarámuri. Cuando observé todas las necesidades de aquel lugar, quise apoyar y no llegar con las manos vacías, pero no sabía cómo. Es por ello que empecé a correr para juntar maíz y frijol para ellos. Así nació este proyecto y este año el objetivo es llegar a cada estado y correr un maratón, por lo que ahora estoy aquí en San Luis Potosí”, dijo Martínez.

El atleta chihuahuense mencionó que no tiene recursos, no tiene camioneta de apoyo o comitiva de nutrición, pero ese no es obstáculo, ya que aunque ha llegado a dormir en la calle en algunas entidades por las que ya pasó, eso no detiene su objetivo final y por ello agradeció el respaldo del alcalde Enrique Galindo y el director del deporte municipal Luis Fernando Alonso, en la etapa correspondiente a San Luis Potosí.

Y explicó cuál es la clave para poder realizar esta hazaña, que parece sobrehumana: “Todo está en la cabeza, uno se prepara para la vida, aunque no le recomiendo a la gente que ande corriendo bajo el sol porque es muy peligroso, pero si uno lo hace es porque se conoce a uno mismo, sé cómo mitigar eso. El objetivo es seguir adelante y no parar”.

Después de charlar con el Presidente Municipal y alistarse, arrancó en la Plaza de Armas el maratón en la capital potosina, acompañado en un tramo por el titular del deporte en la capital, y durante todo su trayecto fue escoltado por las patrullas de Seguridad Municipal, para que completara sin problemas los 42 kilómetros 195 metros.

A su paso por calles y avenidas de la capital, algunos lo apoyaron con aplausos y no faltó quien le reciminara el hecho de empeorar el tráfico vehicular con toda la comitiva de seguridad que le acompañaba.