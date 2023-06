Correr un maratón con altas temperaturas, ¿es recomendable?

Las altas temperaturas que desde temprana hora se han tenido en el país, y en específico en la capital potosina, han ya dejado muertes. Ante esto y con la realización el domingo 25 del Maratón Internacional Tangamanga 2023, llega el cuestionamiento de si es viable que se lleve a cabo ante el desgaste físico que representa correr 42 kilómetros 195 metros.

Sobre esto El Sol de San Luis charló en exclusiva con Fernando Quintanilla Galicia, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, egresado de la Universidad Cuauhtémoc Campus San Luis, y entrenador junto con su padre, del Quintanilla Team.

"De entrada decir que en el mundo se realizan maratones con condiciones favorables y otros donde la naturaleza hace de las suyas, poniendo a prueba al ser humano en esos 42 kilómetros 195 metros. Pero independientemente de eso, cuenta mucho la preparación que en los meses previos haya tenido el corredor recreativo o de alto rendimiento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Lo recomendable para el domingo 25 que se corre el Maratón, 10 y 21 kilómetros simultáneos, es que el día previo se mantenga la persona con una hidratación total a base de agua o electrolitos. Ya durante la competencia es indispensable ante la ola de calor, mantenerse en todo momento hidratado, si no está acostumbrado a tomar algo, en este caso por las altas temperaturas si se debe hacer en los distintos abastecimientos. Hay que correr con ropa ligera y evitar mojarse o tener duchas (regaderas) en la carrera con agua fría, porque por efectos de la física habrá una mayor temperatura después de que el agua se seca.

El ritmo que el corredor tenga en la carrera también es otro aspecto importante, porque ante la ola de calor no se debe exceder los tiempos con lo que entrenaste o realizarse, porque puede presentarse un exceso de agotamientos a la mitad o antes del total de la distancia.", explica.

Al cuestionarlo de si un corredor recreativo o de alto rendimiento puede también sufrir un golpe de calor, "sí nadie está exento de ello. Aquí prácticamente el saber adaptarse a las circunstancias será lo importante para terminar una carrera cuando las temperaturas son muy altas. Claro está debe haber una preparación previa, si no la tuvieron ella o él, mejor abstenerse de correr, puede ser fatal hacerlo".

Finalmente, ¿es recomendable que se realice el maratón o no?, "para mi lo ideal es que arrancará a las 6:00 a.m., pero se entiende que por cuestiones de logística tal vez no se pueda adelantar e iniciará a las 7:00 de la mañana. Por lo que si hay suficiente abastecimiento y se toman todas las precauciones, considero que si es válida su realización", apuntó.