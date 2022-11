Tras 29 años llega a su fin la Liga IMMSA-Morales

Don Mario Diaz de León decidió poner fin a la Liga de futbol IMMSA-Morales luego de 29 años de darle la oportunidad a los jóvenes de llevarlos por el camino del deporte y todo de manera gratuita para alejarlos de las adicciones y otros males que se viven en estos días.

El “Inge” dio a conocer en un comunicado las razones para terminar con una tradición en el deporte de la capital potosina, en donde además agradece el apoyo de las personas que lo acompañaron por este camino.

Cortesía | Mario Diaz de León

“Agradezco a los medios de comunicación la labor de difusión que nos brindaron, a las diversas ligas de futbol que nos apoyaron, como Tangamanga, a las múltiples instituciones, a los padres de familia que nos brindaron su confianza y nos permitieron atender a sus hijos, al Ing. Armando Vázquez García, la Lic. Verónica Hernández y los colaboradores de ambos, a Industrial Minera México por el gran apoyo en las premiaciones y la cobertura de necesidades deportivas. Doy gracias profundas a mi Familia, quienes también fueron parte de este Proyecto”.

También recordó el por qué nació este proyecto del que se sincera al decir que se despide con dolor, pues fue algo con lo que algún día soñó.

Cortesía | Mario Diaz de León

“Me retiro con tristeza porque fue parte de mi vida y lo hice porque me nació. Un día un niño me dijo que no tenían quien los apoyara y por eso andaban en malas compañías, así nació esta Liga, para apoyar a los niños y jóvenes a lo largo de 29 años”.

Recordó cómo nació esta liga que le dio oportunidad a miles de niños y jóvenes a lo largo de casi 30 años, en los que puede decir “misión cumplida”, pues a muchos de ellos logró llevarlos por el camino del bien.

“La Liga de futbol IMMSA-Morales inició hace 29 años con el objetivo de llevar y reforzar buenos valores a niños y jóvenes de bajos recursos, alejarlos de las drogas y malas compañías y alentarlos para que no dejarán de estudiar. Por ello, cada quince días la práctica del deporte se complementaba con pláticas de salud y prevención de adicciones, apoyados con diferentes instituciones privadas, gubernamentales y de la academia; también se incluían pláticas a los padres de familia para apoyarlos en la formación de sus hijos. Todo fue completamente gratuito, ahora los tiempos han cambiado: la pandemia, las personas, las enfermedades, etc”, finalizó.